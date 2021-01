Los agentes exclusivos de Adeslas aumentan sus ventas online un 150% en el último trimestre de 2020 Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 17:55 h (CET) La atención virtual de los profesionales sanitarios, así como la contratación de los mismos mediante seguro privado, ha crecido considerablemente en los últimos meses. Los agentes exclusivos además, ejercen como intermediarios garantizando una atención mucho más personalizada y de calidad La contratación de los seguros médicos a través de Internet no solo es una ventaja para quienes no cuentan con el tiempo preciso para ir a las oficinas o sucursales centrales. Hoy, con la alarmante situación por coronavirus, supone toda una garantía de cero contagio y tranquilidad.

Adeslas, compañía líder en lo que a seguros privados se refiere, no solo cuenta con el mayor cuadro de profesionales médicos registrados del país (actualmente son unos 43.000 sanitarios al frente) sino que también ha potenciado el trabajo de sus agentes exclusivos y la manera en la que atienden a los abonados.

Tras consultar con más de quince agentes exclusivos de Adeslas en toda España, todos coinciden en el incremento interanual de ventas en el canal online. Si se toman los datos del último trimestre de 2020, la cifra sube casi en un 150% y es que la emergencia covi-19 ha hecho que todos quieran sentirse sobreseguros.

Pedro Cobo, agente exclusivo y gestor de aseguramossalud.com, confirma que el aumento está relacionado con la crisis del coronavirus y esa necesidad de estar protegidos. El hecho de que un seguro médico responda sin tener que asistir a la consulta da una tranquilidad máxima a las personas por individual y para sus familias.

Por otro lado, si se atienden a los diversos estudios que se han realizado sobre el tema se ve cómo la telemedicina es un puente para el año que se está. Desde que se decretara el estado de alarma, según los datos de mediQuo, la aplicación eHealth ha tenido un crecimiento devastador para todo tipo de consultas.

“La telemedicina ya estaba en auge antes de la crisis sanitaria, pero sin duda el covid-19 ha servido para mostrar el potencial y el beneficio común de la atención médica online. A nivel nacional, las consultas en mediQuo han aumentado en un 153% desde que se iniciara la crisis” afirmó Guillem Serra, médico y confundador del chat en una famosa entrevista el pasado mes de mayo.

Con toda esta información por delante, el hecho de que los agentes exclusivos de Adeslas hayan aumentado sus contrataciones no sorprende demasiado. Si se tiene en cuenta la situación que ahora mismo vive el país y la necesidad de sentirse protegidos, la figura de este profesional en el día a día se hace esencial.

La atención personalizada, el detalle de no tener que preocuparnos por ningún aspecto administrativo y saber que se cuenta con el respaldo de una compañía tan importante como la que representa son razones de más para estar al tanto de sus movimientos. Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia son algunas de las comunidades que más uso hacen de la telemedicina y de los agentes exclusivos y se espera que para 2021 haya muchas otras.

