Del cielo, a Madrid: Ofiteat abre nueva sede en la capital española Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 17:59 h (CET) El popular proverbio de Madrid al cielo se aplica, en el caso de Ofiteat, en sentido inverso: la empresa de ingeniería especializada en servicios de topografía, termografía, drones y RPAS aterriza en la capital española para abrir oficina en la céntrica calle Ferraz La metáfora de tener una visión de altos vuelos tiene aquí bastantes trazas de realidad, ya que las RPA (o naves pilotadas por control remoto, conocidas comúnmente como drones) se han convertido en una herramienta de primer orden en el ámbito de la topografía.

En efecto, el sector ha conocido una auténtica revolución en los últimos años. La popularización de tecnologías innovadoras ha transformado por completo el clásico levantamiento topográfico de campo; sin abandonar las estacas y la estación total, la topografía de nueva generación pasa indiscutiblemente por el aire.

Los drones, protagonistas privilegiados de este cambio de rumbo, se han unido a otras herramientas que ya se han hecho, si no imprescindibles, la clave de un servicio de excelencia: SIG, escaneo láser, modelados 3D, mobile mapping, topografía paramétrica…

Cuando la tecnología permite diversificar los servicios

La historia de la compañía es un buen ejemplo de evolución en el sector. La trayectoria de la Oficina Técnica de Estudios Agropecuarios y Topográficos se inicia hace más de veinte años en Jaén, a partir de la experiencia acumulada en proyectos de obra civil. Tras una década de consolidación, y en el contexto de la naciente crisis de 2008, decide ampliar horizontes y abrir sucursales en Chile (2012) y más tarde en Japón (2017), donde continúa creciendo.

La innovación ha sido sin duda, junto a la profesionalidad y a la amplitud de miras, una de las claves de este éxito, hoy plenamente confirmado. Esta voluntad de innovación ha permitido a Ofiteat no solamente superar los momentos de crisis, sino, sobre todo, ampliar horizontes para ofrecer nuevos servicios más allá de los más tradicionales.

Un análisis de la superficie y la geometría del territorio resulta imprescindible en gran número de actividades: agricultura, construcción, energía, gestión catastral, inmobiliaria…

Edificación, urbanización, infraestructuras… La topografía sigue siendo imprescindible en esas actividades, pero también está presente en otros ámbitos, como la llamada “agricultura de precisión”, la gestión del agua y las estrategias para el aprovechamiento de recursos energéticos, en particular la termografía, por señalar algunos.

En una economía en plena transformación digital, aparte de sumamente competitiva, las soluciones tecnológicas que facilitan desde el planteamiento de los proyectos hasta la presentación de datos a la administración pública son una baza importante tanto para la compañía como para sus clientes.

Madrid es, así, la siguiente parada en un largo viaje iniciado en Jaén hace más de veinte años, con escalas en las latitudes más lejanas de América y Asia. Es también un paso natural en la evolución y el crecimiento de Ofiteat; ampliando su red de sedes y oficinas confirma su trayectoria ascendiente de la empresa, con el que gana presencia en una plaza importante y facilita el contacto con muchos de sus clientes.

