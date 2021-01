Colegio Cumbre reabre sus puertas el próximo lunes tras la gran nevada acaecida en Madrid Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 15:23 h (CET) El nuevo curso escolar 2020-2021 está siendo difícil en comparación con cursos anteriores. El temporal "Filomena" ha arrasado, haciendo imposible, en el caso de los colegios e institutos, la continuación de las clases El reinicio de la actividad docente presencial en las instalaciones de Colegio Cumbre implica garantizar las condiciones higiénicas en dicho centro y, sobre todo, la seguridad de sus usuarios, tanto alumnos como del personal docente.

Colegio Cumbre se moviliza para limpiar y reacondicionar todo el centro tras el temporal y poder abrir sus puertas el próximo lunes, después de una semana cerradas por la gran nevada que ha colapsado Madrid.

Durante el tiempo en el que no se encontraba abierto el centro, se han mandado comunicados a padres y madres de los alumnos, para que se fuera teniendo información del progreso de las instalaciones de Colegio Cumbre, como posibles averías en los sistemas de agua o calefacción, algunos problemas de accesibilidad, incidencias en cubiertas y riesgo de desprendimiento de nieve de los tejados.

No obstante, se ha procedido a mejorar las instalaciones del centro de cara a la gran nevada y de cara a la Covid-19, todo por y para la seguridad de todos y cada uno de los alumnos y personal docente que conforman el centro.

¿Qué se ha llevado a cabo?

Despejar las zonas exteriores de nieve.

Facilitar el acceso al centro

Reacondicionar las aulas para que la seguridad de alumnos y profesores sea mayor

Aumentar las medidas de desinfección, incluyendo más puntos par desinfectarse las manos o los zapatos.

Aplicación de planes de limpieza y desinfección de superficies, encaminados exclusivamente a la prevención de la contaminación cruzada.

Escalonar y señalizar las entradas y salidas al centro, para evitar la concentración de personas.

Mantener mayor distancia de seguridad entre los pupitres de las aulas para evitar la concentración de personas.

Colegio Cumbre garantiza que todo lo descrito anteriormente se ha solucionado, y que se han mejorado las medidas de higiene y desinfección ante la Covid-19, manteniendo siempre la ilusión por avanzar.

