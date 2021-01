FSIE Madrid en defensa de la vacunación urgente del sector educativo y de la atención a la discapacidad Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 14:43 h (CET) El sindicato FSIE Madrid ha lanzado una campaña en favor de la vacunación para los trabajadores de los centros educativos y de la atención a la discapacidad, entendiendo que les debe reconocer como grupo prioritario y esencial FSIE Madrid, en la línea de lo pedido por su Federación Nacional al Gobierno, solicita un plan de vacunación urgente para todos los trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid.

El sindicato que representa a trabajadores de la educación privada, concertada y de atención a la discapacidad de Madrid, entiende que una vez vacunados todos los empleados del sistema sanitario, los trabajadores y residentes de los centros de mayores y sociosanitarios y las personas más vulnerables, se reconozca expresamente que los trabajadores de los centros educativos y de atención a personas con discapacidad sean colectivos prioritarios en el proceso de vacunación.

Según lo previsto, sólo los docentes han sido expresamente citados como grupo de vacunación, lo cual el sindicato quiere denunciar por los siguientes motivos:

1.- No incluye a los demás trabajadores de los centros que no tienen función docente y que sin ellos es imposible la actividad normal.

2.- No incluye a los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad de forma específica, cuando están sometidos a situaciones idénticas o incluso superiores de riesgo sanitario por las circunstancias que en estos centros se dan.

3.- Si se ha asumido la asistencia de alumnos y usuarios a sus centros educativos y/o asistenciales como una prioridad absoluta para evitar males mayores de índole social, educativo, familiar y de conciliación, es obligatorio y consecuente considerar a todos los trabajadores de estos centros como trabajadores esenciales.

FSIE Madrid prepara una persuasiva campaña para reclamar la vacunación de los profesionales a los que representan porque sabe que el documento de “Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España” contempla la posibilidad de una continua actualización, pudiendo ampliar los colectivos incluidos en cada uno de los grupos a medida que se cuente con más información.

Se puede encontrar más información en la web https://www.fsiemadrid.es/ o a través de los perfiles sociales de la empresa: Facebook, Twitter e Instagram.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.