Renovar el hogar eliminando el gotelé, por Decoración y Pintura JS

viernes, 22 de enero de 2021, 14:47 h (CET) En los años 70, se construyeron un gran número de casas en España, en esta época los acabados de las paredes, a diferencia de las tendencias actuales, no eran lo más importante A medida que los años avanzaba salieron a relucir todas las imperfecciones que esas paredes presentaban, por este motivo un gran número de personas contrataban pintores profesionales para aplicar el gotelé en estas paredes, ya que de esta manera se ocultaban y cubrían la mayor parte de los desperfectos, pequeñas grietas y desniveles en techos y paredes, ya que se hacia la pared más áspera y rugosa.

Sin embargo, hoy en día muchas personas se están planteando quitar gotelé, ya que este método de pintura está obsoleto, y en su lugar modernizan sus casas eliminando el gotelé, revistiendo las paredes con acabados lisos, papel pintado, pinturas decorativas, cenefas, cuarterones, vinilos, etc.

Por otro lado, mantener el gotelé en buen estado puede ser una tarea desalentadora, dada la dificultad de igualar la apariencia de las zonas que necesitan ser repintadas.

Actualmente, el alisado de las paredes es tendencia y se está volviendo cada vez más popular debido a las muchas ventajas que pueden ofrecer:

Las paredes lisas crean un aspecto moderno.

Son fáciles de limpiar e higiénicas, ya que no acumulan polvo ni residuos que puedan causar alergias.

En la mayoría de los casos, son fáciles de reparar.

Pintarla es un proceso bastante simple, que se puede realizar con la frecuencia que sea necesaria.

Ayuda a proporcionar una iluminación a cualquier espacio. ¿Qué es el gotelé y cuáles son las técnicas para eliminarlo?

¿Qué es el gotelé?

El gotelé es una técnica que se aplica con una pistola de spray, cuya pintura depende del grosor y consistencia que se quiera dar. En ocasiones puede estar cubierto con una capa de pintura plástica, lo que supondría mayor dificultad para eliminar el gotelé.

Técnicas para eliminar el gotelé

DECORACIÓN Y PINTURA JS explica en los siguientes pasos el proceso de eliminación de gotelé:

Mojar la pared con un rodillo y luego frotarla con una espátula hasta que las gotas desaparezcan.

Las paredes y techos deben mantenerse siempre libres de polvo.

En caso de que las paredes estén pintadas con pintura plástica, es mejor lijarlas.

Para quitar la capa de pintura, se puede utilizar una lijadora jirafa con aspirador para paredes (máquina con un disco de lija en un extremo y una aspiradora incorporada, la lija reduce el grosor del gotelé y la aspiradora absorbe los restos de polvo). ¿Cómo obtener mejores resultados?

Una vez que las paredes estén libres de gotelé, se deben rellenar los agujeros, grietas y cualquier imperfección para lograr un acabado liso.

Este proceso se realiza con un material similar al yeso, llamado Aguaplast (es un tipo de masilla o pasta, de color blanco, que se utiliza para corregir imperfecciones, en paredes interiores, exteriores y grandes superficies como paredes).

Se suele aplicar una o dos capas de esta pasta y posteriormente se lija, para lograr una superficie totalmente suave y lisa. Esta pasta o masilla es aplicada con una llana o espátula y su proceso de secado es rápido.

Algunas personas prefieren no quitar el gotelé y eligen la opción de aplicar la masilla o allanado en toda la superficie de la pared. El problema de este método es que hay que aplicar las capas necesarias para cubrir toda la rugosidad y las asperezas, esto puede dar lugar a crear pequeñas bolsas de aire que eventualmente se pueden desprender ocasionando desperfectos.

Otra técnica utilizada para cubrir el gotelé es utilizar pintura brisa (esta pintura se utiliza para cubrir y sanear todo tipo de superficies sin necesidad de emplastecer o enlucir previamente, puede camuflar el gotelé en una sola capa o utilizar dos capas para obtener un resultado óptimo).

Técnicas para quitar el gotelé

Que se necesita saber sobre el gotelé Es importante saber que, si no se tiene el conocimiento necesario para quitar gotelé, se debe tener en cuenta que requiere hacerlo poco a poco, dedicando el tiempo y la paciencia necesaria para obtener el resultado perfecto.

Es ideal comenzar por una pared, y sólo cuando esté terminada, es decir, sin rastros de gotelé, se puede continuar con la siguiente pared.

Hay que tener en cuenta que se necesitan una serie de materiales específicos como rociador de agua, espátulas, cepillo, papel de lija, llana, etc., para poder realizarlo. Vale la pena la inversión en estos materiales porque de lo contrario será difícil lograr el objetivo que se busca.

El trabajo de quitar gotelé para alisar las paredes puede conllevar que se produzca una alta carga de alérgenos en el ambiente, ya que se genera una gran cantidad de polvo y residuos insalubres, que pueden causar una crisis respiratoria a personas sensibles, por ejemplo, asmáticos.

En este sentido, se recomienda que las personas que vayan a realizar este trabajo, especialmente las que puedan tener enfermedades respiratorias como alergia o asma, usen una mascarilla para proteger la boca y la nariz y para los ojos, las gafas protectoras que también son muy útiles.

