El 3 Day Startup llega a Barcelona para fomentar el emprendimiento entre la comunidad universitaria

viernes, 22 de enero de 2021, 14:15 h (CET) La Salle-URL y 3DS Spain organizan entre el 19 y el 21 de febrero la octava edición del 3 Day Startup Barcelona (3DS Barcelona), un evento, virtual en este edición, que promociona el emprendimiento entre jóvenes universitarios Los estudiantes podrán formarse como emprendedores y crear un proyecto de startup de base EDTECH. Durante el evento, los participantes trabajarán la idea, desarrollarán prototipos, estudiarán modelos de negocio y presentarán su planteamiento ante inversores y business angels.

3 Day Startup es una iniciativa formativa que persigue el aprendizaje real a través del learning by doing. 3DS ha celebrado hasta el momento 500 ediciones de este evento, dando formación a más de 15000 estudiantes, promoviendo una inversión de 217 millones de dólares e implicando a 180 universidades de todo el mundo. El proceso de inscripción para los universitarios es totalmente gratuito en barcelona.3daystartup.org

La Salle Campus Barcelona

La Salle Campus Barcelona, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, es un centro universitario que ofrece programas universitarios de Grado, Posgrado y Máster, PhD y especialización en las áreas de conocimiento de Arquitectura, Ingeniería, Informática, Multimedia, Management y Artes Digitales, Animación & VFX, con la tecnología como elemento esencial de su ADN.

La Salle Campus Barcelona apuesta por el emprendimiento, la interacción constante entre alumno y empresa y la investigación aplicada. Además, fiel a su misión de formar profesionales con valores capaces de transformar la sociedad, propicia el desarrollo de la sensibilidad social y humanística del alumno.

Cuenta con un espacio de innovación único: el Internet of Things Institute of Catalonia, el primer laboratorio europeo de innovación e investigación sobre el internet del futuro, que fortalece el ecosistema de innovación, transferencia e investigación de La Salle Campus Barcelona.

La Salle es la red más grande Global sin ánimo de lucro que se dedica específicamente a la educación. Tiene más de 300 años de historia y está presente en 80 países. La forman 1083 centros educativos y 65 universidades, con 1000000 de alumnos, 300000 de ellos universitarios.

