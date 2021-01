Schneder Electric presenta una Nueva Experiencia digital y personalizada para partners Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 14:11 h (CET) Schneider Electric ha mejorado sus servicios digitales dirigidos a Partners, para ofrecerles una experiencia más fluida, unificada y adaptada a sus preferencias. La Nueva Experiencia digital y personalizada, que sustituye al Portal de Partners, pone al usuario en el centro unifica todos los perfiles en un único login, simplificando su experiencia digital Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta su Nueva Experiencia Digital, desde la cual ofrecerá herramientas, recursos, formaciones y mucho más a sus clientes.

Hasta ahora, Schneider Electric ofrecía a sus clientes más de 20 puntos de entrada a su ecosistema, lo que significaba múltiples plataformas, credenciales de acceso y perfiles. Sin embargo, clientes y partners desean una experiencia digital simplificada, una navegación sencilla, contenidos personalizados y que las herramientas recuerden su perfil para ofrecerles información en función de sus anteriores interacciones.

“Debido a la crisis por la COVID-19, nuestros clientes están acelerando la adopción de canales digitales. Si queremos lograr un compromiso exitoso y significativo con ellos y ser capaces de anticipar sus necesidades, nosotros también debemos ser más digitales,” dijo David Pamies , Digital Customer Experience Leader. “Debemos adaptarnos y tomar un enfoque centrado en el usuario, solo así podremos ofrecer a nuestros partners la eficiencia que demandan en su experiencia digital con nosotros.”

Una experiencia digital fluida y personalizada

Esta nueva experiencia personalizada es una iniciativa global de Schneider Electric centrada en mejorar sus servicios digitales para proporcionar una experiencia fluida a electricistas, distribuidores de automatización industrial, distribuidores generales, integradores de sistemas industriales, OEMs, constructores de paneles, especificadores, contratistas y revendedores IT. La iniciativa forma parte del compromiso continuo de la compañía para mejorar la experiencia digital de su ecosistema empresarial. La solución seguirá evolucionando a lo largo de 2021.

El pasado mes de agosto, Schneider Electric dio el primer paso en este sentido realizando proyectos pilotos dirigidos a diferentes tipologías de clientes. El objetivo era empezar a mejorar el mapa de experiencia de usuario de los clientes de la compañía, obteniendo un conocimiento más profundo de sus necesidades para avanzar en el desarrollo de la herramienta.

La nueva experiencia personalizada de Schneider Electric, que reemplazará al Portal de Partners, está ya disponible para todos los usuarios del Portal, utilizando sus credenciales habituales.

Una experiencia más simple y eficiente

La experiencia personalizada de Schneider Electric pone al usuario en el centro y simplifica su experiencia digital para disfrutar de los recursos online de la compañía y unificando sus distintos perfiles bajo un único login, lo que reduce drásticamente el número de sesiones a iniciar y les garantiza que solo les pedirán información una vez. La compañía también adapta el acceso a los servicios que más necesita cada usuario mediante una landing page personalizada y les guía hacia la información solicitada proporcionándoles un feedback claro. Además, Schneider Electric ha añadido nuevas características como notificaciones, búsqueda, gestión de contenidos o personalización de la página de visualización, entre otras.

Ofreciéndoles una experiencia digital personalizada, Schneider Electric permite a sus partners ahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente. Más aún, habilita e impulsa el crecimiento de su negocio ofreciéndoles las últimas herramientas, recursos, formaciones, programas, etc. Todos ellos pensados para ayudarles a diferenciarse en un mercado cada vez más conectado y competitivo.

“Queremos proporcionarles la mejor experiencia digital a nuestros clientes y poner a su disposición herramientas, configuradores, selectores y canales que les ayuden a proporcionar mayor valor añadido a sus clientes, sin olvidar dos premisas básicas que sean muy intuitivas y que les permitan trabajar de modos más eficientes” – comenta David Pamies , Digital Customer Experience Leader - “Con esta nueva experiencia personalizada damos un salto exponencial, adaptando la experiencia digital a todos y cada uno de nuestros clientes. La acogida en estos primeros días ha sido excepcional y continuamos trabajando para incorporar nuevas funcionalidades y contenidos de alto valor añadido, y como siempre con nuestros clientes en el centro de lo que hacemos”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Renovar el hogar eliminando el gotelé, por Decoración y Pintura JS FSIE Madrid en defensa de la vacunación urgente del sector educativo y de la atención a la discapacidad GILBERTO RIPIO: 2021, el año de la verdadera revolución digital GeForce NOW llega a Australia, Turquía y Arabia Saudí Taste Shukran llega a un acuerdo con Alcampo para distribuir sus hummus en sus centros