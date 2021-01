Schneider Electric ayuda a McDonald’s Australia a avanzar en sus compromisos de sostenibilidad Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 13:39 h (CET) Schneider Electric ha colaborado con McDonald's Australia en la creación de su restaurante número 1000, el primer buque insignia en sostenibilidad de la marca en el país. La solución implementada de Schneider Electric permite a McDonald's optimizar la eficiencia energética del restaurante y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. En las instalaciones de su nuevo restaurante, McDonald's probará sus futuras iniciativas de sostenibilidad Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha colaborado con McDonald's para convertir el restaurante número 1.000 de la compañía en Australia en un buque insignia en sostenibilidad. Schneider Electric ha desarrollado un sistema integrado de supervisión y control del uso de la energía de todo el negocio, optimizando la eficiencia y reduciendo el consumo.

Esta iniciativa supone un importante paso adelante hacia la sostenibilidad y sienta un precedente para el resto de empresas. “La colaboración de Schneider Electric con McDonald’s Australia es un buen ejemplo de cómo cada vez más compañías están apostando por integrar la sostenibilidad en la esencia de su estrategia. Empezamos a ver este tipo de iniciativas también en España y Portugal, en cadenas hoteleras, en restauración o en el sector retail. Cada vez más empresas apuestan por crear buques insignia de sostenibilidad dentro de sus infraestructuras de los que extraer datos y conocimiento para poder después rápidamente extender al resto de su organización.” asegura Jordi García, vicepresidente de las divisiones Digital Energy y Power Products en Schneider Electric Iberia. “En paralelo cada vez hay más concienciación sobre nuestra huella ecológica, tanto entre las compañías como entre los consumidores. Estos últimos, además, y especialmente las generaciones más jóvenes, se comprometen solo con aquellas marcas que comparten sus mismos valores”.

El primer buque insignia de McDonald’s en Australia

El nuevo restaurante, ubicado en Melton South (Melbourne), es el primero de este tipo que McDonald's abre en Australia y supone todo un hito para la compañía en su esfuerzo por reducir su impacto medioambiental. En sus instalaciones se probarán, evaluarán e implementarán innovaciones líderes en el sector en cuanto a sostenibilidad.

“Como centro de innovación en materia de sostenibilidad, el restaurante número 1.000 de Australia desempeñará un papel crucial para McDonald's,” asegura Diana Grosmann, Directora Nacional de Desarrollo de McDonald's Australia. “Nos permitirá seguir diseñando y construyendo soluciones de sostenibilidad comercialmente prácticas en todos los nuevos restaurantes que vayamos abriendo en los próximos años.”

Consumo energético ajustado a las necesidades

El restaurante, que cuenta con un sistema solar on-site capaz de generar aproximadamente 42.000 kWh al año, se alimentará totalmente de energía renovable. El encargado de gestionar todos los sistemas de energía del restaurante – microgrid, aire acondicionado, refrigeración e iluminación – es el sistema integrado EcoStruxure for Retail de Schneider Electric.

La solución incluye una serie de sensores que monitorizan la luz solar y la ocupación y que, gracias a la iluminación automatizada y las acciones de climatización, ayudan a conservar la energía. Como ejemplo, es posible atenuar las luces del comedor en un día soleado o ajustar el aire acondicionado en función del número de cliente presentes en el restaurante. Además, el sistema ofrece actualizaciones en tiempo real, activando una alerta en la aplicación móvil cuando surge cualquier anomalía y permitiendo rectificarla inmediatamente.

“La apertura de nuestro restaurante número 1.000 es un gran logro para nosotros, estamos orgullosos de seguir encontrando formas innovadoras de contribuir a marcar la diferencia en las comunidades en las que operamos,” sigue Diana Grosmann. “Esperamos que este restaurante nos permita aprender rápidamente y expandir las pruebas que resulten exitosas, para, así, seguir implementando prácticas, equipos y productos que nos ayuden a mejorar nuestro impacto ambiental”.

Todos los productos incluidos en la solución de Schneider Electric tienen la certificación Green Premium y siguen un proceso estructurado de gestión del ciclo de vida que permite reducir el impacto ambiental. Además, el nuevo restaurante de McDonald's cuenta con iniciativas de sostenibilidad que incluyen el reciclaje de juguetes Happy Meal, un McDelivery carbono neutral gracias a Uber Eats y Door Dash, el primer PlayPlace australiano hecho con materiales reciclados y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

