COACM y COSITAL trabajan juntos para agilizar trámites y facilitar la obtención de licencias en CLM Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 12:43 h (CET) Con la tramitación de la ley SUMA de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas de Castilla – La Mancha en proceso de trámite parlamentario, COACM y COSITAL siguen trabajando para lograr la agilización de trámites en las diferentes administraciones en el ámbito regional Con el comienzo del año, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla–La Mancha (COACM) insiste en una cuestión fundamental para el colectivo, pero también para la economía de la región, dado el peso que tiene en ella el sector de la construcción, como es la agilización de trámites administrativos y de obtención licencias urbanísticas y de actividad para lograr reducir los tiempos al máximo posible en toda la administración de Castilla-La Mancha, especialmente en los ayuntamientos, pero también en las diputaciones y administración regional.

Para conseguirlo, a lo largo del año 2020, y entre otras iniciativas, el COACM aportó diferentes propuestas y sugerencias a los distintos grupos políticos, que luego éstos trasladaron en forma de enmiendas a las Cortes Regionales, para su inclusión en la Ley SUMA de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas de Castilla – La Mancha, ahora en proceso de trámite parlamentario.

En este mismo sentido, ya en 2019, el COACM inició el contacto con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Castilla-La Mancha (COSITAL CLM), con el que hay una comunión de ideas en cuanto a las medidas que habría que adoptar para hacer más ágil la administración, y por lo tanto, para prestar un mejor servicio al ciudadano, especialmente a quienes viven en el medio rural, también como una manera efectiva de afrontar el reto demográfico y de luchar contra la despoblación.

Elena Guijarro, decana del COACM, y Rafael Santiago, presidente de COSITAL CLM, mantuvieron diferentes conversaciones a lo largo del año pasado, que se han retomado en 2021, con el objetivo siempre de definir una postura común y hacerla cristalizar en medidas concretas y consensuadas en cuanto a las herramientas necesarias para lograr una administración más ágil en este sentido.

En este mismo sentido, el COACM está impulsando la creación de la Agrupación de Arquitectos al Servicio de la Administración Pública dentro del Colegio. La responsable de su puesta en marcha es la arquitecta conquense Nieves Rolanía. “Nieves está llevando a cabo un magnífico trabajo de coordinación para que esta nueva Agrupación sea una realidad cuanto antes, y nos ayude, entre otras cosas, a conseguir este objetivo, fundamental para nosotros y común con COSITAL, como es de mejorar el funcionamiento de las administraciones en materia de otorgamiento de licencias y agilización de los trámites administrativos en nuestra región”, señala Elena Guijarro.

La formación y puesta en marcha de esta Agrupación será un gran apoyo para la consecución de la reducción de los trámites, ya que son estos arquitectos quienes trabajan en la administración, conocen de primera mano los procedimientos y, por ello, dónde hay margen de mejora. De hecho, Nieves Rolanía se va a incorporar próximamente al grupo de trabajo con COSITAL para favorecer nuevos avances en la colaboración con secretarios e interventores, y para aportar su valiosa experiencia por su doble condición de arquitecto y de personal técnico que trabaja al servicio de la administración.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha, siempre ha apostado por la rehabilitación de la edificación como motor de la reactivación económica en la región, pero en ocasiones para conseguir una licencia en una zona rural el tiempo de espera llega a superar el año, lo que puede suponer pérdida de ayudas y subvenciones por no cumplir plazos de ejecución. “El hecho de agilizar licencias puede suponer un impulso para la reactivación de la construcción de las zonas rurales. En este sentido, la colaboración con COSITAL se hace imprescindible, ya que, los secretarios son los que mejor conocen el funcionamiento y la carga de trabajo que existe en la administración y en especial en las zonas rurales donde estos funcionarios tienen que hacer prácticamente todo el trabajo administrativo. Su aportación para mejorar los procedimientos es insustituible”, afirma Guijarro.

Asimismo, ambos Colegios han remarcado la necesidad de que también otros Colegios Profesionales implicados en la obtención de licencias, “se unan en este mismo propósito de su agilización por todas las vías posibles”, apunta en este sentido Rolanía. “Una vez que COACM y COSITAL hayamos llegado a una conclusión en cuanto al procedimiento, o a una forma de tramitación que consideremos ágil, pretendemos trasladarlo a otros Colegios Profesionales que también intervienen en la obtención de licencias como son arquitectos técnicos para obras menores, o ingenieros industriales para licencias de actividad”, concluye Guijarro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Renovar el hogar eliminando el gotelé, por Decoración y Pintura JS FSIE Madrid en defensa de la vacunación urgente del sector educativo y de la atención a la discapacidad GILBERTO RIPIO: 2021, el año de la verdadera revolución digital GeForce NOW llega a Australia, Turquía y Arabia Saudí Taste Shukran llega a un acuerdo con Alcampo para distribuir sus hummus en sus centros