Regeneración de residuos plásticos difíciles de reciclar para obtener bienes de consumo - Contribuyendo a solucionar el problema global de los residuos plásticos con tecnología exclusiva de Furukawa Electric Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 12:07 h (CET) Furukawa Electric ha desarrollado una singular tecnología para regenerar residuos de plásticos difíciles de reciclar, tales como residuos de envases flexibles, convirtiéndolos en plástico reforzado de alta resistencia Los envases flexibles, debido a su peso ligero, durabilidad y calidad, se utilizan habitualmente para la protección de alimentos y bienes de consumo diario. Sin embargo, ya que los envases flexibles suelen estar hechos a base de capas de diferentes materiales plásticos, así como de aluminio y papel, tales residuos acaban en la mayoría de los casos en el vertedero o incinerados.

La tecnología que han desarrollado se sirve de la fibra de celulosa de los residuos de papel como fuente de refuerzo, desfibrando el papel en fibras de celulosa, para dispersar las fibras en el plástico en un solo proceso. Con esta tecnología, la fuerza tensil del plástico original puede verse incrementada hasta aproximadamente el doble de su estado original, posibilitando el uso del material regenerado en distintas aplicaciones finales.

Desde 2019, esta tecnología se ha venido usando para sus productos para cables y con ella se ha logrado además producir bolígrafos hechos a base de diversos envases flexibles con la cooperación de Zebra Co., Ltd, que han sido puestos en uso.

Sin limitarse a los productos de su empresa, continuarán coordinándose y colaborando con todas las partes involucradas en la cadena de valor de reciclaje mediante la ampliación del rango de uso de esta tecnología a fin de incluir aplicaciones tales como artículos de papelería, muebles, electrodomésticos y componentes de automóviles. Mejorando el reciclaje del plástico en todo el mundo contribuyen a solucionar el problema de los residuos plásticos.

URL del comunicado de prensa: https://www.furukawa.co.jp/en/release/2020/fun_20201218.html

Contacto para los medios:

fec.pub@furukawaelectric.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.