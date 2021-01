Día Internacional de la Educación: Colegio Logos analiza la transformación de la educación en la era COVID Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 11:03 h (CET) El próximo 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, un día marcado por Naciones Unidas que aboga por una educación de calidad, inclusiva y equitativa Cuando comenzó la pandemia, se cerraron los colegios de más de 180 países dejando a 1.200 millones de alumnos sin poder acudir a las aulas. Una situación que obligó a todas las autoridades competentes a ponerse manos a la obra para no perder el curso escolar.

En este contexto, para celebrar el Día Internacional de la Educación el próximo 24 de enero, Colegio Logos, centro privado internacional de la Comunidad de Madrid que cuenta con la etapa educativa completa desde los 4 meses hasta la universidad, incluyendo bachillerato internacional , ha querido hacer un análisis sobre cómo se ha transformado la educación en la era COVID y cómo esta evolución puede ser un avance para la educación tradicional previa a la pandemia.

Cierto es que el paso rápido y no planificado al aprendizaje digital, sin capacitación, con conectividad insuficiente y poca preparación, da como resultado una experiencia del alumnado deficiente que no favorece el crecimiento sostenido. Y también está claro que ha surgido un nuevo modelo mixto de educación, con importantes beneficios. En estas últimas afirmaciones se sitúa Silvia Díaz-Rincón, directora de Logos International School: “Estoy convencida de que la integración de la tecnología en el sistema educativo seguirá evolucionando y se convertirá en un componente integral de la educación”.

“Colegio Logos es pionero en el uso de las tecnologías desde el año 1990, adaptándolas en sus aulas como instrumento de una enseñanza - aprendizaje que conecta a los alumnos con la vida real “, señala Díaz-Rincón. “Desde Educación Infantil a Bachillerato buscamos el equilibrio entre lo analógico y lo digital a través de diferentes actividades adecuadas para cada etapa, tanto para el aprendizaje individual como en el aprendizaje cooperativo”.

También se debe tener en cuenta que “la efectividad del aprendizaje digital varía entre los diferentes niveles según la edad. La experiencia nos ha demostrado que, en algunos casos, especialmente en los más pequeños, se requiere un medio organizado y estructurado ya que se distraen con más facilidad. Para obtener el máximo beneficio del aprendizaje online, es necesario llevar a cabo un esfuerzo en conjunto para facilitar esta estructura y acompañarlos durante el uso de la tecnología”, según Silvia Díaz-Rincón.

“Es cierto que la situación vivida no ha hecho más que acrecentar la necesidad del contacto físico, somos seres sociales y en el caso de los niños, a esto hay que unir la importancia del desarrollo emocional y psicológico desde la presencialidad”. Sin embargo, continúa, “toda la sociedad educativa hemos sido conscientes y hemos constatado, durante este camino, que la tecnología es una herramienta fundamental que aporta grandes beneficios en el desarrollo de nuestros alumnos”.

Está claro que esta pandemia ha transformado por completo un sistema educativo. De esta forma, continúa Díaz-Rincón, “este cambio en la educación ha puesto sobre la mesa la necesidad de centrarnos en el pensamiento crítico y la adaptabilidad de los alumnos, capacidades que serán importantes para el éxito en el futuro, como complemento de las habilidades académicas tradicionales”.

“En la era post-COVID estamos viviendo una transformación importante en el modelo educativo donde la presencialidad sigue siendo imprescindible pero la enseñanza se ve transformada hacia una educación mixta donde se conjuga lo analógico y lo digital en las aulas, preparando a los alumnos para una vida real", finaliza Silvia Díaz- Rincón.

El Colegio Logos es un colegio internacional y bilingüe, localizado en la zona noroeste de Madrid, que está posicionado entre los 5 mejores colegios de España, según el Ranking El Mundo 2020. Un colegio que se basa en la internacionalización, en la educación con valores, en la innovación educativa y el espíritu deportivo.

