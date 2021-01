Repara tu Deuda abogados cancela 700.000 € en Igualada, Anoia (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Los clientes del despacho de abogados son un matrimonio que tenía deudas con 21 bancos El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Igualada (Barcelona) ha exonerado, aplicando la Ley de Segunda Oportunidad, a ER de una deuda de más de 700.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de esta legislación, que entró en vigor en España en 2015.

Los abogados de Repara tu Deuda explican el caso: “Se trata de una sentencia doble aplicada a un matrimonio, ambos en situación de sobre endeudamiento. La mujer, AA, acumulaba una deuda de 348.755 euros con 9 bancos y el marido, ER, 365.701 euros, con 12 bancos. Tienen una hija en común. ER cuenta con unos ingresos mensuales de 1.300 euros y AA, aunque tiene una nómina de 1.235 euros, arrastra varios embargos: así que su nómina tras embargos es de 931 euros”.

Para cancelar la deuda, siguiendo la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado tiene en cuenta una serie de criterios. “Para exonerar de modo definitivo a los deudores -explican los abogados de Repara tu Deuda- y dar por concluido el proceso concursal, se tiene presente que el concurso no ha sido declarado culpable, que en la conducta de los clientes de Repara tu Deuda Abogados se aprecia buena fe, que no existe plan de pagos ante la inexistencia de bienes liquidables, que los deudores no han sido condenados por delito alguno, que intentaron un acuerdo extrajudicial, que no hay créditos contra la masa que el deudor tenga que tener satisfechos total o parcialmente, y que no hay personado ningún acreedor que se oponga a la solicitud”.

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.

En procedimientos complejos como el de la Ley de Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología para que el cliente esté informado en todo momento. Repara tu deuda Abogados posee una gran herramienta tecnológica en formato de APP llamada MYrepara que permite mantener informados a los clientes que tiene el despacho de abogados, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia.