Profesionales del futuro: las disciplinas digitales más destacadas para el 2021, según The Valley

jueves, 21 de enero de 2021, 17:59 h (CET) Las capacidades técnicas claves giran en torno al ámbito digital y hacen necesaria formación especializada en negocios digitales, gestión de organizaciones y personas, gestión de productos digitales, analítica de datos, etc. Si el 2020 fue, para muchas empresas y profesionales, el año para abordar de forma urgente la transformación digital y poder seguir funcionando a pesar de la llegada de la pandemia, todo parece indicar que el 2021 será el año de la consolidación digital para gran parte del tejido empresarial español.

El teletrabajo a largo plazo, las herramientas de comunicación a distancia, el trabajo en la red y la integración de tecnologías como el Machine Learning, el Big Data o la Inteligencia Artificial en los procesos de trabajo, son algunas de las tendencias que más han impactado en el ámbito profesional en este último año. No obstante, queda mucho por hacer en el camino de la transformación digital. Y para ello, es imprescindible que las empresas cuenten con profesionales especializados que estén preparados para afrontar con éxito este nuevo entorno.

¿Cuáles son las disciplinas digitales con las que deben contar los profesionales del 2021? Los expertos del ecosistema digital The Valley, arrojan luz sobre este tema:

El marketing digital, una profesión en auge imparable

Desde saber crear una estrategia de marketing digital hasta implementar campañas de Inbound o Outbound Marketing, son algunas de las capacidades que buscan las compañías en los expertos en marketing digital. Y es que no es sorpresa que estos perfiles sean cada día más relevantes en la empresa, teniendo en cuenta que la inversión en marketing digital en España creció aproximadamente un 130% entre 2014 y 2019, según datos de Statista.

Digital Marketing Manager, Digital Communications Manager, Content Manager, Digital Analyst, SEO Manager o Social Media Manager son algunas de las profesionales más comunes de este campo, que seguirá creciendo.

Todo está en la analítica: es el presente y el futuro

Las profesiones relacionadas con la analítica de datos tienen cada vez más demanda. Y es que en un entorno digital en el que las empresas cuentan con grandes volúmenes de información, la clave es saber extraer el máximo potencial de este recurso para innovar en el negocio, tomar mejores decisiones, o poner en marcha iniciativas y proyectos que generen impacto.

Entre las profesiones más destacadas de este ámbito se incluyen: Chief Data Officer (CDO), Data Scientist, Business Data Analyst o Data Manager. Todos ellos, perfiles muy transversales para todas las áreas de negocio. “La clave en el entorno actual está en las sinergias y el trabajo en equipo entre los distintos perfiles digitales. Por ejemplo, el Digital Marketing Manager necesita del especialista de datos para que sus campañas sean lo más efectivas posibles, y pasa lo mismo en casi todos los ámbitos de los negocios digitales”, así lo explica Carlos Gómez, CMO y socio fundador en The Valley.

La innovación en la gestión de las organizaciones y personas, la base de la transformación digital

Una cultura corporativa basada en la innovación y la agilidad es un aspecto imprescindible para la transformación digital de cualquier compañía. Para ello, se debe contar con expertos que sepan aprovechar el potencial de la tecnología y las herramientas y metodologías de trabajo digitales, colaborativas y ágiles en el desarrollo de proyectos. ¿El objetivo? Impulsar al empleado y atraer al talento necesario, además de gestionar organizaciones y personas de forma flexible, eficaz e innovadora.

Digital Product Management, un paso más en la gestión de productos

Dentro de las disciplinas digitales más destacadas se incluye también la gestión de productos digitales. La figura de Product Manager, Product Growth Hacker, Product Desginer o expertos en UX, son cada vez más relevantes dentro de la estrategia de las empresas por innovar, mejorar y hacer crecer sus productos y servicios.

Para convertirse en especialista en gestión de producto, los profesionales deben dominar las metodologías y técnicas del Design Thinking, Lean Startup y Agile, además de análisis de datos, para lograr resultados innovadores con impacto en el negocio. Y la clave para ello es la formación continua que permita a los expertos mantenerse a la vanguardia con las herramientas y técnicas más avanzadas.

Innovación y Digital Business, desde la alta dirección

En todos los ámbitos del negocio, la tendencia se dirige hacia la digitalización y la integración de tecnologías como la IA, robótica, IoT, o Blockchain para optimizar procesos, ser más eficiente y poder adaptarse con mayor facilidad a los cambios que puedan producirse. Algo que se ha puesto aún más en evidencia con la llegada de la pandemia. Pero para que el proceso de transformación digital de una compañía sea exitoso, es necesario contar con líderes especialistas en Digital Business, capaces de abordar este cambio teniendo como premisa la innovación la eficiencia y la agilidad.

