Casino777.es se asocia con Trustly

jueves, 21 de enero de 2021, 18:00 h (CET) La revolucionaria aplicación de pago se une a los casinos y casas de apuestas deportivas líderes en el mercado Casino777.es, el casino más popular de España, ha añadido el galardonado sistema de pago Trustly a su lista de proveedores de pago, ofreciendo así una alternativa bancaria sencilla y rápida a los usuarios de su casino.

Casino777.es, con varias opciones de pago disponibles, busca continuamente nuevas e innovadoras formas de mejorar la experiencia de sus usuarios, permitiéndoles disfrutar de los productos en un entorno seguro. Al ofrecer Trustly como método de pago, Casino777.es confirma su reputación como proveedor líder de servicios avanzados.

Trustly permite a los jugadores disfrutar de sus juegos favoritos con depósitos y acceso rápidos a sus ganancias. Con Trustly, los pagos de los jugadores viajan de cuenta a cuenta sin necesidad de tarjetas, descarga de aplicaciones o registros. Trustly permite realizar depósitos en tiempo real directamente a través de la cuenta bancaria del jugador, lo que significa que no es necesario registrarse por separado ni utilizar ninguna aplicación. Los jugadores podrán disfrutar de una verdadera experiencia de 'cash out' con pagos rápidos que llegan directamente a su cuenta.

La directora de pagos de Casino777, Ana Stef, afirmó: "Trustly permitirá a nuestros jugadores realizar transacciones más rápidas y seguras. Esto no solo reafirma el compromiso de Casino777 con el juego seguro, sino que también proporcionará una experiencia más satisfactoria a nuestros usuarios"..

Para más información, ponte en contacto con pr@casino777.com.

