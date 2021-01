La tecnológica Devo ficha al gurú del sector de la seguridad Ted Julian para impulsar la innovación de su plataforma

El ex ejecutivo de IBM y emprendedor se une a Devo, que continúa estableciendo récords de ingresos y crecimiento de clientes, y que ha establecido objetivos aún más ambiciosos de cara a 2021 y los próximos años Devo, la empresa de de seguridad y analítica de datos nativa de la nube, ha anunciado la incorporación del experimentado profesional de la industria de la seguridad y emprendedor Ted Julian a su equipo directivo. Julian se une como vicepresidente senior de producto para impulsar la expansión e innovación de la plataforma y ahondar en la enorme ventaja competitiva de Devo en el ámbito de la seguridad nativa en la nube. De igual manera, Julian aporta un historial sin precedentes a la hora de liderar rápidas expansiones y grandes exits, impulsando aún más el crecimiento de Devo en su camino hacia una eventual IPO (Initial Public Offering).

"Devo ha experimentado un crecimiento del 90% de sus ingresos en 2020 y se ha convertido rápidamente en un importante disruptor en el mercado. La sólida experiencia que posee Ted impulsando tecnologías disruptivas lo convierte en la incorporación ideal al equipo de Devo", declara Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. "Tanto la constante innovación en producto como una estrategia de implantación de alta calidad están impulsando nuestro crecimiento, y la probada experiencia de Ted acelerará este ritmo. Esta es mi segunda oportunidad de trabajar con Ted en una compañía de seguridad de gran crecimiento y no podría estar más feliz de tenerle junto a nosotros".

La plataforma de análisis de datos y ciberseguridad de Devo ha tenido una gran demanda en el mercado en 2020, duplicando su base de clientes entre los que se encuentran grandes corporaciones como Ulta Beauty e International Game Technology (IGT) adiciones éstas registradas durante el cuarto trimestre de 2020.

Julian comenzó su carrera como el primer analista de la industria dedicado a tiempo completo a cubrir el área de seguridad en IDC, para posteriormente continuar en Forrester. Su prolífica carrera incluye la creación de algunas de las empresas más innovadoras en el ámbito de la ciberseguridad desde la consultoría de seguridad o la protección contra DDoS a la seguridad de bases de datos o a la respuesta a incidentes y orquestación. Todas ellas han sido líderes en sus respectivos mercados, además de haber forjado parte del talento que a día de hoy continúa dando forma a la industria.

Durante los últimos años, Julian fue cofundador de Resilient Systems, desarrollador de la primera plataforma de seguridad SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), que fue adquirida por IBM Security. Previamente, fue ejecutivo senior en Application Security, Inc. (adquirida por Trustwave), y cofundó y formó parte de los equipos ejecutivos de Arbor Networks (adquirida por Danaher) y @Stake (adquirida por Symantec).

“El mercado de security analytics ya está listo para la disrupción, dada la transición a la nube y la explosión de los volúmenes de datos. La pandemia ha acelerado estas fuerzas, forzando a los players y a la tecnología heredada a ir más allá del punto de ruptura actual", afirma Julian. "Devo es la clásica tecnología de disrupción 10x que revoluciona los mercados; existe una necesidad imperiosa de proporcionar a los clientes la velocidad, la escala y la claridad que les permita obtener con confianza todo el potencial de sus datos sin caer en las limitaciones de riesgo/coste propias de las tecnologías actuales anteriores. Con una enorme oportunidad de mercado, clientes diferenciadores y tecnología nativa de la nube, Devo tiene todos los atributos necesarios para redefinir la industria".

Acerca de Devo

Devo es una empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que permite a los equipos de seguridad y operaciones aprovechar al máximo el potencial de todos sus datos, así como para desencadenar acciones firmes y seguras cuando es más necesario. La plataforma de Devo ofrece una eficiente combinación de visibilidad en tiempo real, análisis de alto rendimiento, escalabilidad, multi-tenancy y bajo TCO, siendo estos aspectos clave para monitorizar y proteger las diferentes funciones corporativas al mismo tiempo que las empresas aceleran su transición hacia la nube. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com

