Alma Secret aumenta un 200% sus ventas en 2020

jueves, 21 de enero de 2021, 16:31 h (CET) Alma Secret, empresa española especializada en cosmética natural, ha crecido más de un 200% durante el año de la pandemia. Solo este año la marca española ha lanzado 12 nuevos productos y abierto mercado en Portugal El sector de la perfumería e higiene cerrará el año con un descenso del 6,2% en su facturación y será la única categoría del gran consumo que tendrá cifras negativas en 2020, según los datos presentados por la consultora IRI.

Ante esta evolución decreciente del sector, Alma Secret ha sabido adaptarse a los cambios del consumidor para aumentar sus ventas más de un 200% el año en que más tiempo se ha pasado en casa debido a la COVID-19.

La búsqueda del concepto natural unido al rechazo de los productos repletos de químicos han generado una tendencia alcista de la cosmética natural, que se ve reforzada más aún si cabe cuando se incluye la marca España.

Se estima que casi un 35% de la población busca servicios y productos ecológicos, naturales y libres de tóxicos. Según Rocío L. Cuesta, fundadora de Alma Secret: "tuvimos claro desde el primer momento que queríamos estar al lado de nuestros clientes, por eso en los primeros meses de la pandemia pusimos toda nuestra energía en producir el mejor gel hidroalcohólico natural del mercado. El consumidor estaba demandando un producto más natural y efectivo para usar a diario, que no dañase su piel, y nosotros lo lanzamos en un tiempo récord".

Otro de los factores de éxito de Alma Secret para el aumento de su facturación ha sido su canal de venta, centrada principalmente en el canal online. Con más de 6.000 opiniones en su web y un servicio de atención al cliente personalizado, la experiencia de compra del cliente es uno de los puntos fuertes de esta marca española de cosmética natural.

En un momento en el que la diferenciación es clave, Alma Secret ha puesto en el centro de su modelo de negocio al consumidor, para adaptarse a sus necesidades y gustos en cada momento.

Por ello en 2020 reformuló su best seller "El contorno de ojos de aguacate, té verde y cafeína" al que se añade un activo innovador de tecnología vegetal formado por una combinación de Probióticos + carbohidratos de Granada. Un complejo pionero en el mercado natural que actúa realizando un efecto lifting sobre la zona y disminuyendo la apariencia de bolsas, ojera y arrugas.

En 2021 prevé seguir esta tendencia de crecimiento, en la que los nuevos lanzamientos y la adaptación de sus fórmulas a la estricta certificación de ECOCERT COSMOS NATURAL serán uno de sus ejes, unida a su internalización.

Sobre Alma Secret

ALMA SECRET® es una marca murciana con orígenes farmacéuticos y pioneros en su época en el desarrollo de fórmulas magistrales de cosmética natural de alta calidad, reparadora y preventiva.

Su cosmética es hipoalergénica, adaptada a pieles problemáticas o sensibles, efectiva y respetuosa con la piel. No utilizan aceites minerales, parabenos, químicos sintéticos, siliconas, sulfatos, ftalatos o derivados del petróleo. Y todos sus productos son Cruelty Free certificados.

En los últimos meses, la marca se ha sometido a un riguroso proceso de revisión de materias primas, estándares de fabricación y envases para obtener el certificado ECOCERT COSMOS natural u orgánico, uno de los más exigentes del mundo.

