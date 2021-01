Atico30, emprender con una franquicia consolidada en el mercado Comunicae

jueves, 21 de enero de 2021, 16:39 h (CET) Una opción muy valorada económicamente a día de hoy es iniciar un negocio propio. Atico30 es una franquicia que no defrauda en el sector de la moda mujer, hombre y niño: precios bajos, condiciones inmejorables y una larga lista de beneficios, son los que hacen que, cada vez más emprendedores se decanten por invertir bajo su modelo de negocio Iniciar un negocio propio es una idea que a muchas personas se les pasa por la cabeza en estos momentos de escasez laboral. Y una manera de hacerlo es bajo el modelo de franquicia, pues es una opción mucho más segura a la hora de invertir.

Lo primero que se debe hacer es buscar información sobre franquicias rentables en los tiempos actuales. En este artículo, se detallan los pros y contras de dos modalidades de franquicia que están teniendo una excelente progresión este año 2020, tan marcado económicamente por la pandemia actual. Se trata de las franquicias de moda Atico30 y Atico30 Kids. La crisis del COVID-19 parece no haber dejando mella en estas marcas, que han continuado abriendo tiendas a lo largo de todo el año.

¿Qué es Atico30?

Atico30 es una joven franquicia de moda low cost que entró hace con fuerza en el mercado. Trabaja dos gamas de productos diferentes: ropa y complementos low cost, o bajo coste, con los que puede presumir de tener unos precios sin competencia; y, por otro lado, ropa multimarca, con casas tan conocidas como Lois, Jack&Jones, Only, Pepe Jeans o Levis, entre otros muchos, también a unos precios inmejorables. Abarcan desde las tallas más pequeñas, hasta una sección de tallas grandes o “curvy”.

Sus tiendas presentan una imagen moderna y actual, cuidada al detalle para hacer la compra irresistible para el cliente.

¿Qué es Atico30 Kids?

Atico30 Kids es la versión de moda infantil de Atico30. Disponen de todo tipo de ropa para niños, desde los 0 meses o primera puesta, pasando por las tallas infantiles, hasta llegar al público juvenil, hasta 14-16 años. Al igual que en la modalidad adulta, Atico30 Kids trabaja tanto con su gama de productos low cost, como con reconocidas marcas, todas ellas a precios que no encuentran competencia.

¿Cómo ha sido la trayectoria de las marcas en estos tiempos?

Atico30 y Atico30 Kids son marcas jóvenes, que cuentan detrás con un equipo especializado en franquicias desde hace más de diez años. La progresión de la marca durante este año 2020 ha sido espléndido, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que asolan el país actualmente.

¿Qué ventajas ofrecen Atico30 y Atico30 Kids como franquicia?

Franquicias de moda hay muchas, pero pocas se igualan a las condiciones de Atico30 ofrece a sus asociados:

Una inversión mínima. Desde tan solo 15.000€, sus asociados cuentan con su tienda física llave en mano.

Devolución de producto no vendido. Ofrecen una opción de recogida de mercancía.

No hay pagos mensuales. Después del montaje del punto de venta, no hay ningún porcentaje a pagar a la franquicia. Las ventas del franquiciado son exclusivamente suyas.

El riesgo se minimiza. Al beneficiarse de la experiencia de la red de franquicias y de una empresa que lleva años dedicándose a ello, se evitan muchos errores de principiante. Es más fácil y rápido crecer económicamente mediante franquicia que montando una tienda independiente.

Exclusividad. Algo que Atico30 ofrece es exclusividad de zona. El franquiciado puede tener la tranquilidad de que la marca no establecerá otra tienda dentro de su territorio.

Plan de negocio y viabilidad. Una vez que el franquiciado se decide a invertir, la franquicia se encarga de realizar un plan de negocio personalizado y de verificar la viabilidad del negocio en cada zona.

Formación. Una de las partes más subestimadas y más importantes en cualquier campo. Atico30 forma al franquiciado para hacer sus ventas impecables y sus técnicas de marketing profesionales. El método de franquicia es una salida hoy en día para muchas personas, que se ven sin trabajo ni posibilidad de encontrarlo. En estos casos, lo normal es que, junto con las ganas, aparezca miedo a emprender. El equipo detrás de Atico30 explica al detalle todos los riesgos y soluciones derivadas del inicio de un negocio propio y ayuda a vencerlo fácilmente.

Contactar con Atico30 es tan fácil como rellenar un formulario que se puede encontrar en su página web y ellos se encargarán de contactar y solventar todas las dudas que surgen en estos casos.

Atico30 se postula como un método de negocio seguro dentro del campo de la moda, al igual que Atico30 Kids, que consigue lo mismo en el sector de la moda infantil.

