Presentación de 'Somos de origen extraterrestre’, el libro del escritor Carlos Alfonso

jueves, 21 de enero de 2021, 15:27 h (CET) Carlos Alfonso en esta nueva obra presenta una narrativa alternativa y potencialmente controvertida al origen de la Biblia y el Cristianismo Carlos Alfonso, en su libro ‘Somos de Origen Extraterrestre,’ que se traduce como ‘We are of Extraterrestrial Origin’, ha presentado una narrativa alternativa, y potencialmente controvertida al origen de la Biblia y el cristianismo, sugiriendo que los judíos podrían haber manipulado las antiguas escrituras para propagar sus creencias y su supremacía.

Alfonso ha llegado a sus conclusiones después de estudiar la Biblia durante casi 15 años. Dice que ha identificado seis afirmaciones falsas en la Biblia, que ponen en duda el origen y la autenticidad del libro sagrado de los cristianos. Alfonso cree que la Biblia es una copia manipulada de una antigua escritura llamada ‘Las Escrituras de los Sumerios’. Los judíos cambiaron las referencias de las escrituras para adaptarse a sus intereses y presentaron a Jehová como Dios.

Según el autor, las escrituras sumerias contienen declaraciones como las que el Dios Enki le dijo a Enduksar. Dice que la raza humana fue creada por Enki, uno de los anunnakis que vino a la tierra desde otro planeta llamado Nibiru. La raza humana fue creada mediante manipulación genética. Entoces Enki tuvo relaciones sexuales con dos docellas del Cromañón de las cuales nacieron los primeros humanos Adapa y Titi. (Adán y Eva según la Biblia) Estos homo sapiens interrumpieron la evolución. Otros detalles sobre el origen de los seres humanos, el gran diluvio, la medición del tiempo y cómo los sumerios fueron aniquilados después de un holocausto nuclear se discuten en las escrituras de los sumerios.

Los judíos pudieron acceder a las escrituras después de la Batalla de Laquis en el 701 A.C., en la que muchos judíos fueron cautivos del emperador asirio, el Rey Senaquerib. Los judíos reemplazaron los caracteres de ‘Las Escrituras de los Sumerios’, con sus propios caracteres y manipularon otros detalles para adaptarse a ellos. Así que el Dios Enki fue reemplazado por Yahvé o Jehová, y así sucesivamente. Alfonso también se basa en un número de cálculos de tiempo para probar su punto.

El autor, que concluyó el libro en 2019, lo centra en las personas que creen en los extraterrestres, en los no creyentes de la Biblia y en cualquiera que esté interesado en los orígenes de la raza humana. Alfonso pretende utilizar el libro, y las pruebas que ha citado, para argumentar en contra de la validez de la Biblia y para demostrar que ha sido creada mediante el fraude.

