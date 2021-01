Steve Bannon recibió uno de los últimos indultos y conmutaciones de Trump En las últimas semanas, Bannon ayudó a difundir teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales de 2020 e instó a los partidarios de Trump a ir a Washington, D. C. el 6 de enero, cuando los amotinados atacaron el Capitolio Redacción Siglo XXI

jueves, 21 de enero de 2021, 15:39 h (CET) A menos de doce horas del final de su mandato, Donald Trump concedió 143 indultos y conmutaciones, incluido un indulto para Steve Bannon, su exjefe de estrategia y exdirector de campaña. Bannon fue arrestado en agosto por estafar a los partidarios de Trump que donaron dinero a una organización antiinmigrante sin fines de lucro llamada We Build the Wall (Nosotros construimos el muro, en español). En las últimas semanas, Bannon ayudó a difundir teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales de 2020 e instó a los partidarios de Trump a ir a Washington, D. C. el 6 de enero, cuando los amotinados atacaron el Capitolio.



Trump también indultó a Elliott Broidy, uno de sus principales recaudadores de fondos en 2016, quien se declaró culpable en octubre por un caso de cabildeo en el extranjero. Otras personas que recibieron indultos incluyen al exalcalde de la ciudad de Detroit Kwame Kilpatrick; tres excongresistas republicanos, Rick Renzi, Robert Hayes y Randall "Duke" Cunningham; y los raperos Lil Wayne y Kodak Black. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre los indultos otorgados a último minuto por Trump.

