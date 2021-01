La gama de SAIs iPlug de Riello UPS protege los equipos domésticos Comunicae

jueves, 21 de enero de 2021, 12:59 h (CET) Esta línea de SAIs está pensada para adaptarse a las necesidades domésticas, garantizando la protección de todos los equipos Riello UPS cuenta con una gama de SAIs diseñados para el uso doméstico o para empresas de pequeño y mediano tamaño. La serie iPlug es la solución perfecta, gracias a su tamaño compacto y su versatilidad de uso, ya que garantiza la protección de los dispositivos informáticos y todos los electrodomésticos frente a sobretensiones y black-out.

Dada la situación actual, todas las personas pasan mucho más tiempo en los hogares, tanto para teletrabajar como para el ocio, y esto hace que se tengan muchos más aparatos electrónicos e informáticos conectados a la vez a una misma red eléctrica. Por eso, sobre todo para los dispositivos informáticos que guardan mucha información que puede ser relevante y necesaria, es fundamental si se realiza la jornada laboral desde casa, contar con un SAI que pueda garantizar que esos datos no se pierden en ningún momento. Además, gracias a este tipo de aparatos, se evitan muchas averías en los equipos ya que las sobrecargas no son lo más recomendado para ellos.

La serie iPlug es muy versátil y se instala de forma ordenada en cualquier entorno doméstico para proteger los sistemas contra variaciones repentinas de intensidad o cualquier apagón tanto por fallo eléctrico como por sobrecarga. Así, se garantiza la autonomía suficiente para que puedan apagarse todos los aparatos electrónicos conectados gracias a su software PowerShield.

¿Qué características tiene la serie iPlug?

Cuenta con 5 tomas protegidas contra apagón y 3 contra sobretensión para la alimentación de cargas de absorción más amplias.

Es ergonómico y compacto.

Cuenta con una función Cold Start, es decir, se puede encender sin alimentación de red gracias a sus baterías.

Fácil instalación en el suelo o encima de una mesa gracias a su tamaño compacto.

Protección incorporada para evitar cortocircuitos.

Se reinicia automáticamente al volver la alimentación de red tras descargarse las baterías.

Puede funcionar perfectamente con monitores LCD, impresoras, ordenadores, terminales de video, escáneres y fax.

Cuenta con protección medioambiental Eco Line, con un botón de apagado para reducir el consumo durante los periodos prolongados de inactividad y conseguir así un ahorro energético y reducir el daño al medio ambiente. En definitiva, Riello UPS cuenta con una gama muy completa de SAIs adaptada a cada una de las necesidades y avalada como referentes a nivel internacional gracias a su amplia experiencia en el sector.

