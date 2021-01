Descubrir el secreto de la formula única de JP&Y Cosmética: Más que cosmética

Cómo la innovación y el emprendimiento ha causado un gran impacto en el sector de la Cosmética natural anti-envejecimiento Se vive en una época, donde, la sociedad da mucha importancia a la imagen, interfiriendo directamente en la autoestima de las personas, responsable de la confianza que se transmite a los demás y que influye en cómo se siente cada uno. Este fue, sin duda, el motivo por el que JP&Y decidió invertir en la elaboración de un producto natural que fuera diferencial en el mercado.

Tras varias investigaciones consideraron que debían elaborar los productos con los principios activos al 100% del grado de pureza, logrando actuar en todas las capas de la piel, provocando la regeneración de las células y activando en el organismo la producción de las sustancias que actúan sobre los diferentes aspectos del envejecimiento, como son: el colágeno, elastina, silicio orgánico, ácido hialurónico, vitaminas, melanina, etc. Consiguiendo de esta manera su gran valor diferencial: un producto único y exclusivo en su pura esencia natural.

En JP&Y Cosmética no son partidarios de mejorar el aspecto a base de tratamientos que agreden el organismo: Inyectables de ácido hialurónico, Botox, aplicación de hilos tensores espiculados, así como intervenciones quirúrgicas de cirugía estética, que con el paso del tiempo hay que ir aumentando las dosis y acortando los espacios de tiempos, perdiendo las facciones naturales y deformando el aspecto. ¿Se han fijado en como algunas personas, entre ellas famosas, tienen los rostros muy parecidos? Están infladas, como estiradas, hasta deformadas, han perdido su belleza natural.

Muchas personas acuden a este tipo de soluciones debido a que no han encontrado un producto “serum o crema” que sea efectivo, es decir, que realmente les proporcione los beneficios y resultados con los que sentirse cómod@s. Esto es debido a que la gran mayoría de los productos que se encuentran en el mercado, en su composición solo hay una cuarta parte de ingredientes que son “activos” (ácido hialurónico, colágeno, silicio, péptidos, etc.), que son los que en realidad, aportan los beneficios y capaces de penetrar en las capas profundas de la piel, el resto son cremas base, para benes, conservantes, perfumes, extractos, colorantes, y agua. Este es el motivo por el cual la gran mayoría de los productos de los que se dispone en el mercado no son tan efectivos como se desea.

La gran diferencia de los productos de JP&Y Cosmética, es que están elaborados exclusivamente con sustancias activas, diluidas en un componente que sea conductor (gel conductor, aloe vera, plata, etc.), es decir, que mejore la penetración rápida en la piel. Es por este motivo que se puede afirmar que estos productos tienen una gran potencial de penetración en la piel, ofreciendo múltiples beneficiosos, resultados a corto plazo y un aumento en la autoestima de las personas.

La empresa dispone de una gran cantidad de productos diferentes, para todo tipo de piel, edad y aspectos que se desea mejorar.

Es importante resaltar que en ningún caso se debe aplicar multitud de productos, ya que la piel se satura, por el elevado contenido en activos. Con la aplicación de 2 o 3 productos se tendría un tratamiento completo y eficaz.

Otra buena noticia de los productos de JP&Y cosmética es su precio. Se está acostumbrado a que lo que se llama alta cosmética sea muy vistosa, con diseños de envases y cajas que deslumbran, pero que supone un coste adicional muy elevado. Esto añadido al coste que suponen las campañas de marketing y publicidad, así como mantener una red de distribución física, hace que el precio de los productos más efectivos del mercado se dispare.

JP&Y Cosmética es una empresa que vende sus productos on-line, no realizan campañas costosas en marketing y publicidad y los formatos de venta son prácticos, sencillos y útiles, por lo que la inversión en este aspecto es baja, realizando la inversión real en la elaboración del producto con el objetivo de que este sea realmente efectivo, logrando una gran satisfacción en sus clientes.

