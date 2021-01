La experiencia más completa con Lovit Charter Puerto Banús Comunicae

miércoles, 20 de enero de 2021, 16:23 h (CET) Una manera diferente de descubrir la exclusiva Marbella. Subir a bordo de unos de los barcos Lovit Charter ¿Encontrar unas vacaciones diferentes? Una de las mejores maneras de encontrar la esencia de Marbella es en barco. Descubrir la belleza natural, respirar aire fresco, disfrutar de las vistas y compartirlo con la mejor compañía.

Las buenas temperaturas y el excelente clima invitan a pasar un día en barco. Las opciones de embarcaciones y actividades son muy amplias, elegir entre un paseo en barco, pesca deportiva o pasar una tarde en barco con amigos. Las magníficas playas de la costa de Málaga son perfectas para navegar y fondear, practicar actividades de ocio y deportes acuáticos.

Lovit Charter Puerto Banús lleva años haciendo disfrutar a la gente en sus barcos, ya sea realizando una actividad de pesca, organizando fiestas o despedidas de soltero a bordo, o simplemente relajándose observando las costas al atardecer.

¿Cómo buscar un plan diferente? El de muchos es pasar un día agradable disfrutando de buena compañía y de buenas vistas, hacer una escapada romántica, pasar un rato agradable de pesca o ver a los delfines en el mar. En Lovit Charter Puerto Banús todo eso es posible.

Las mejores actividades a bordo las tiene Lovit Charter:

Pesca en barco

Pesca de fondo, pesca para niños, pesca en altura en currican o pesca del atún rojo. Son muchas las posibilidades que se ofrecen en esta sección, y en cada una de ellas es posible disfrutar de una pasión por el mar y por la pesca

Fiesta en barco

Fiestas a bordo o despedidas de soltero a bordo. Ambas opciones disponibles para disfrutar un buen día con amigos o familia, que permanecerá en el recuerdo de todos.

Relax en barco

Si el plan que se busca es desconectar y disfrutar de una maravillosa experiencia en barco, esta es la mejor opción. Se navegará por la Costa del Sol disfrutando de bebidas, snacks y un servicio profesional para hacerlo inmejorable, divisando los mejores atardeceres.

Entre las diferentes embarcaciones de las que dispone Lovit Charter, es posible elegir la que se desee, teniendo en cuenta sus características. Desde Lovit Charter se ofrece atención personalizada a cada cliente.

El barco de pesca disponible es:

Astondoa 36 AS, con una longitud de 12 metros y una anchura de 3,25 metros. Dispone de minibar, dos camarotes, una sala de estar y un baño.

Entre los barcos de navegación, existen dos posibilidades:

JEANNEA SUN ODYSSEY 389, con una longitud de 12 metros y una anchura de 4 metros. Dispone de minibar, dos camarotes, una sala de estar y un baño.

LAGOON 380, con una longitud de 11,56 metros y una anchura de 6,53 metros. Dispone de minibar, tres camarotes, una sala de estar y dos baños.

Entre los barcos de relax, existen dos posibilidades:

MONTEREY 262 CRUISER, con una longitud de 8,5 metros y una anchura de 2,7 metros. Dispone de minibar, un camarote, una plataforma de baño y un baño.

ASTONDOA 36 AS, con una longitud de 12 metros y una anchura de 3,25 metros. Dispone de minibar, dos camarotes, una sala de estar y dos baños.

Descubrir la Costa del Sol mientras se navega es una opción realmente única, navegando por increíbles playas y calas, a bordo de los barcos Lovit Charter. 'Marbella un lugar para descubrir'.

