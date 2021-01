SailGP desembarca en España por primera vez Comunicae

miércoles, 20 de enero de 2021, 14:15 h (CET) El Clúster Marítimo Español presenta el Gran Premio de España de SailGP, en su primera jornada online de este año, con el objetivo de mostrar las líneas generales que definirán este evento internacional, el cuál posiciona a la capital gaditana como nueva sede para la segunda y tercera temporada de la SailGP A iniciativa de COMISMAR, siempre sensible al sector marítimo y a Cádiz, el Clúster Marítimo Español (CME) celebra la jornada online Presentación del Gran Premio de España de SailGP, en la que intervinieron Federico Esteve, presidente de honor del CME; Miguel Ángel Lamet, presidente de COMISMAR; Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; Ignacio Delgado, director del Gran Premio y CCO SailGP España; Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz; y Miguel Ramos, gerente de Rumbo Sur Eventos. Los ponentes, que fueron contactados personalmente por COMISMAR, mostrando su disponibilidad y agradecimiento por haber sido invitados, han dado a conocer los pormenores de este importante evento internacional de náutica deportiva. La prueba se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2021, tanto en la ciudad como en la bahía de Cádiz, poniendo así el broche de oro a su etapa europea.

“La economía azul será un motor fundamental para la recuperación económica de Europa y España y, dentro de esta, la náutica deportiva juega un importante papel”, ha sentenciado Federico Esteve, durante su intervención introductoria de la jornada, destacando, en este sentido, que “el campeonato SailGP supone una oportunidad para el turismo náutico de nuestro país, así como un escaparate para la promocionar nuestras costas, puertos deportivos y capacidades”. A pesar del duro impacto que ha supuesto la Covid-19, especialmente para el turismo náutico “que llegó a sufrir caídas del 70% en el número de matriculaciones, como en alquiler de embarcaciones de recreo”, Esteve ha querido poner en valor la reacción positiva del sector en el momento en que se suavizaron las restricciones, “de la misma manera en que lo han hecho los puertos deportivos, “dando así muestras de su solidez y madurez”, ha señalado.

Miguel Ángel Lamet ha coincidido con Federico Esteve en resaltar las bondades del Gran Premio de España de SailGP, que “atraerá la atención mundial del deporte náutico sobre la Bahía de Cádiz y fomentará la afición a la vela en nuestro país”. El presidente de COMISMAR ha destacado el impacto positivo de SailGP sobre Cádiz y España, no solo desde el punto de vista económico, sino también el deportivo y cultural. Además, ha aprovechado para dar las gracias a SailGP por la elección de “mi ciudad”, después de competir con otras ciudades, y ha puesto en valor el trabajo de Teófila Martínez hasta conseguir albergar este gran evento en Cádiz.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria considera este evento internacional como una oportunidad “que no se podía dejar pasar” y ha mostrado su satisfacción por la elección final: “El Puerto de Cádiz ofrece unas características únicas para este gran evento y estamos seguros de que, con ello, se va a contribuir al proceso de integración entre puerto y ciudad los próximos años”.

El Campeonato del Mundo de SailGP es, hoy en día, una de las pruebas deportivas de mayor prestigio internacional y, por ello, más allá de ser una oportunidad para el sector marítimo, supone una ocasión clave para relanzar el turismo y la economía de Andalucía, Región Europea del Deporte en 2021, y sede oficial SailGP en 2021 y 2022.

El Gran Premio de España cuenta con el apoyo de las principales administraciones y stakeholders: Junta de Andalucía (Consejerías de Turismo y Fomento), Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Cádiz (UCA), Zona Franca, Ayuntamientos de Puerto de Santa María y Rota, TurEspaña, Puerto Sherry Marina y CAR, Federaciones Española y Andaluza de Vela, Confederación de Empresarios de la Bahía de Cádiz, Armada Española, Base Naval de Rota, Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario, RTVE, etc.

Ignacio Delgado, Head of Event, subraya la importancia de producir un evento único, más allá de lo puramente deportivo, aprovechando los activos únicos que ofrece la ciudad y la bahía de Cádiz, con una programación cultural, social y académica en el contexto irrepetible del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo. “La bahía de Cádiz esta llamada a convertirse en la gran fiesta del Mar del 7 al 12 de Octubre 2021”.

Asociado al Gran Premio, SailGP está desarrollando programas de colaboración estratégica con la UCA para la promoción del conocimiento marítimo, la economía azul, la sostenibilidad y la protección de los océanos, áreas de gran interés y compromiso para SailGP. La Autoridad Portuaria cederá el suelo del muelle ciudad en el corazón de Cádiz, para el paddock o Tech Area de SailGP con la flota de ocho F50 representando a España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Con el Ayuntamiento de Cádiz se trabaja en una puesta en escena espectacular aprovechando edificios históricos, como el Baluarte de la Candelaria, epicentro del programa cultural, anexo al Race Villaque, que ocupará el mirador de Santa Bárbara.

Por su parte, Javier Sánchez ha manifestado el alto grado de implicación de SailGP en favor de los deportes náuticos y la marina de recreo, definiendo lo que este evento puede aportar como “incalculable”, no solo en términos de imagen, “sino en beneficios directos para proveedores locales e internacionales, para el sector, así como servicios y la restauración”. En este sentido, ha detallado que estamos ante un evento que se mostrará al mundo a través de las retransmisiones televisivas que llegarán a más de 150 países.

