ReSound ONE 5, audición orgánica premium, al precio más asequible

ReSound lanza, en enero, la gama 5 de ReSound ONE, que viene a sustituir a la gama 5 de ReSound LiNX Quattro, en los segmentos RIE (Con auricular dentro del oído). Con respecto a su hermano menor, ReSound ONE 5 incorpora nuevas y mejoradas prestaciones en cuanto a los sistemas de direccionalidad y a la calidad de sonido que permite el mejor chip que la firma danesa ha fabricado en su historia para una ayuda auditiva El argumento sustancial de la gama ReSound ONE, con el que la firma danesa da un nuevo salto cualitativo en cuanto a la ayuda auditiva, es el concepto de audición orgánica. Ahora, ReSound ONE 5 lo incluye también en la gama básica. Pese a no incorporar la tecnología M&RIE (Micrófono y Auricular en el Oído), los nuevos modelos ReSound ONE 5, en versiones pila 312, pila 13 y con batería recargable, con cargadores premium y estándar, ofrecen al usuario este concepto, también en una gama básica, al precio más asequible.

El usuario tiene la mejor audición posible, en cuanto a calidad de sonido, gracias entre otras cosas al nuevo procesador de ReSound ONE, el mejor que haya diseñado jamás ReSound, en cuanto a potencia y resolución de señal.

Pero el concepto clave de la audición orgánica son los avances en la localización del sonido. La firma danesa apostó ya hace años por acercar al paciente todos los sonidos de su entorno, de manera natural, para que él usuario pueda, de una forma consciente, decidir a cuáles atender. ReSound ONE 5 cuenta con procesador de direccionalidad binaural -para audífonos sincronizados en ambos oídos- a diferencia de su hermano pequeño, ReSound LiNX Quattro 5, que no contaba con esta prestación.

De esta manera, los dos audífonos, sincronizados, buscan el mejor patrón direccional en función de dónde vienen los sonidos de las conversaciones y adoptan el óptimo para llevar al oído del paciente esas conversaciones, permitiéndole además determinar su procedencia. Para ello se sirven de dos de los sistemas que ha mejorado sustancialmente la nueva ayuda auditiva ReSound ONE: la Direccionalidad Binaural y el Soft Switching Sincronizado. “Estamos aportando, en una gama básica, audición orgánica. En este caso utilizando algoritmos, ReSound ONE proporciona localización sonora”, explica Manuel Yuste, director de producto de ReSound España.

La gama ReSound ONE 5 es idónea para personas que mantienen reuniones familiares o con amigos de manera habitual. La Direccionalidad Binaural y Soft Switching Sincronizado (inteligibilidad del habla) ayudan a que no se pierdan un detalle de la conversación. Y su diseño, ergonómico y atractivo, ayuda a un uso discreto.

Además, ReSound ONE 5 permite el acceso a las soluciones de conectividad de ReSound, como la transmisión directa a dispositivos Apple y Android, así como a los accesorios de ReSound (Multi/Micro Mic, o transmisor de TV).

ReSound Assist y ReSound Assist Live posibilitan el seguimiento de la adaptación sin que el usuario tenga que desplazarse hasta el gabinete.

La gama ReSound ONE está ya disponible en ReSound Pro.