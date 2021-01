Más de 600.000 usuarios ya confían en El CoCo para asesorarse sobre lo que comen Comunicae

miércoles, 20 de enero de 2021, 13:07 h (CET) Solo el mes de diciembre se han realizado alrededor de 850.000 consultas de productos a través de la aplicación. La base de datos de El CoCo ya cuenta con un cuarto de millón de productos de alimentación. El CoCo es la única aplicación nutricional del mercado basada en criterios exclusivamente científicos El CoCo, la startup que lucha para que haya más transparencia por parte de los fabricantes de alimentos en la información que dan sobre sus productos, anuncia, antes de cumplir dos años desde su lanzamiento, que ha superado ampliamente el medio millón de usuarios de la plataforma y ha triplicado el número de usuarios activos en diciembre respecto al mes anterior.

“Cuando empezamos en 2019 lo hicimos con la idea de que los consumidores merecemos contar con información transparente y veraz sobre los productos de alimentación que compramos y comemos. A lo largo de este tiempo hemos trabajado en investigar, innovar y mejorar nuestra aplicación para ofrecer datos fiables de los productos. Hoy estamos orgullosos de nuestra comunidad de usuarios, que no solo la utiliza en miles de actos de compra diarios, sino que también contribuye a mantener y reforzar la base de datos con sus comentarios y sugerencias”, asegura Jean-Baptiste Boubault, cofundador de la compañía.

Desde su fundación, la app de El CoCo ha registrado más de 600.000 descargas y los usuarios, solo en el mes de diciembre, han realizado unas 850.000 consultas a productos (además de 119.000 consultas a cápsulas de producto, donde se ofrecen consejos nutricionales para hacer una compra más saludable y más sostenible).

El CoCo es un proyecto 100 % independiente que comenzó con una base de datos de 15.000 productos de alimentación y que ha continuado incorporando cada vez más hasta llegar, actualmente, a los 255.000 productos disponibles, con información fiable y científica sobre su calidad nutricional y su grado de procesamiento.

Al ser colaborativo, es posible proponer productos y ofrecer sugerencias desde la aplicación. Hasta la fecha se han recibido más de 50.000 contribuciones activas por parte de los usuarios, 8.000 de ellas solo en el mes de diciembre. En total, casi 20.000 de los productos actualmente en la base de datos han sido añadidos completados gracias a la comunidad.

“Nuestra aplicación es una de las mejor valoradas del sector tanto por los usuarios como por los expertos nutricionistas, que nos avalan y recomiendan”, afirma Boubault

El CoCo, un algoritmo científico que pone nota a la calidad nutricional de los alimentos

Mediante la aplicación de El CoCo se puede escanear el código de barras de cualquier producto y obtener una nota nutricional que orientará al respecto de la idoneidad de ese producto en el patrón de alimentación.

El algoritmo de El CoCo utiliza una metodología de puntuación propia e innovadora basada en diversos trabajos y escalas ya existentes, contrastadas y reconocidas por la comunidad científica por su utilidad y rigor. Por un lado, el perfil de nutrientes de la OMS (el European nutrient profile model) para distintas categorías de alimentos que indica qué productos o alimentos, según su naturaleza o características, deberían o no ser objeto de promoción orientada a niños; por otro, el sistema NOVA, basado en el grado de procesamiento de los alimentos; y por último, el sistema de advertencias del Gobierno Chileno, que establece una serie de “alertas” de aquellos productos que incluyan unas cantidades significativamente altas de azúcar, grasas saturadas, sodio y/o calorías. La combinación de estas tres métricas, verificada por el equipo de nutricionistas de El CoCo, ofrecerá al usuario una puntuación del 0 al 10, donde el 0 correspondería a productos mínimamente recomendables Lo ideal sería centrar las elecciones en productos con una nota de 7 o superior.

Sobre El CoCo

El CoCo es una comunidad de Consumidores Conscientes cuyo objetivo es traer transparencia a la industria alimentaria y ayudar a los compradores a entender e interpretar la información nutricional que aparece en los embalajes de los productos de alimentación. Para ello pone a su disposición, de forma gratuita, la aplicación móvil El CoCo, disponible en App Store y Google Play. Es la única aplicación del mercado que ofrece información nutricional rigurosa, y exclusivamente basada en criterios científicos (el perfil de nutrientes de la OMS para distintas categorías de alimentos, el sistema NOVA basado en el grado de procesamiento de los alimentos y el sistema de advertencias del Gobierno chileno) con solo escanear el código de barras del producto. www.elcoco.es,

