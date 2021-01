Cómo el Máster BIM Online de Editeca puede mejorar tu carrera profesional y ayudarte a encontrar empleo Al estudiar el Máster BIM Online, que responde a las siglas de Building Information Modeling, conseguirás las destrezas y habilidades necesarias en los relativo a la unión y coordinación de las diferentes disciplinas que se pueden encontrar dentro del sector de la construcción Redacción Siglo XXI

miércoles, 20 de enero de 2021, 13:00 h (CET)

BIM ya es obligatorio en licitaciones públicas en España. Conviértete en el profesional BIM que el mercado demanda.

Por qué estudiar el Máster BIM Online de Editeca

Al estudiar el Máster BIM Online , que responde a las siglas de Building Information Modeling, conseguirás las destrezas y habilidades necesarias en los relativo a la unión y coordinación de las diferentes disciplinas que se pueden encontrar dentro del sector de la construcción. Contar con un profesional especializado en BIM ya es obligatorio de cara a conseguir procesos de licitaciones públicas en España, por lo que si te animas a estudiar un máster en esta especialidad, como el que puedes encontrar en Editeca, te asegurarás que te especializas en una rama de la arquitectura con alta demanda en el mercado. Todo apunta a que, como ocurre ya en Latinoamérica, la gran mayoría de las empresas contarán con especialistas de este tipo y demandarán perfiles de BIM Mánager, Coordinadores BIM o Modeladores BIM.



Optar por realizar esta formación online, como la que te ofrece Editeca, te permitirá aprender y convertirte en un especialista BIM a través de su enseñanza personalizada y especializada en Arquitectura o Ingeniería y todo de manera cómoda, pudiendo estudiar a distancia y adaptando esta formación a tus necesidades en todo momento.



Si todavía te preguntas por qué estudiar un máster en BIM la respuesta es clara: el mercado laboral necesita este tipo de perfiles y te resultará mucho más sencillo encontrar trabajo. Con el desarrollo que ha supuesto las nuevas tecnologías la especialización, en cualquier ámbito, ya es un hecho obligado para ser competitivo en el entorno laboral y esto también ocurre dentro del mundo de la arquitectura.



En la actualidad, los pequeños estudios necesitan ser más competitivos porque, de lo contrario, cada vez tendrán menor cuota de mercado. En la actualidad se requieren profesionales que tengan amplios conocimientos y que sea multidisciplinar. Desde conocer la legislación, a las estructuras, instalaciones, que sepa cómo se gestionan los proyectos, se hace un presupuesto o se ejecuta una obra.



Precisamente la metodología de trabajo BIM ofrece al profesional un salto cualitativo en su forma de trabajar, ofreciéndole un conocimiento que es toda una evolución frente al programa más tradicional entre el gremio: el AutoCAD. En la actualidad se requiere añadir información adicional como pueden ser datos relativos a la geometría, los tiempos, los costes asociados, el mantenimiento requerido, estructuras, instalaciones y demás, con tal de recabar toda la información que facilite el trabajo.



Implementar la metodología BIM requiere especialización y conocer este modo de trabajar. En lo relativo a la implementación de dicho método entra el conocer el software BIM que se conoce como el nombre Autodesk Revit. Se trata de un programa multidisciplinar en que se ofrecen no sólo herramientas para arquitectos, sino también para ingenieros y constructores. Se actualiza online a medida que las personas que trabajan sobre dicho proyecto van añadiendo información y haciendo cambios.



Aprender esta nueva metodología de trabajo que ya es el presente en el mundo de la arquitectura no es del todo sencillo y requiere de la obtención de ciertas habilidades y conocimientos. De ahí la importancia de realizar un curso o máster BIM para conocer en profundidad esta forma de trabajar que te permitirá incorporar instalaciones, estructuras.



Por qué elegir Editeca Si estás decidido en hacer un máster BIM pero dudas sobre dónde cursarlo en Editeca no sólo obtendrás la formación que necesitas sino que podrás estudiar sin horarios. Al ser una formación online tú adaptarás tus horas de estudio a tus necesidades. Para ello en Editeca cuentan con videotutoriales grabados y apuntes preparados para el entorno online. Todo ello impartido por los mejores profesionales BIM del sector que no sólo tienen experiencia en esta materia sino también como docentes. Además formarás parte de una bolsa de empleo completamente personalizada que se adapta a las necesidades de cada alumno y puede ser la vía de entrada a tu futura empresa y a esta especialización.

