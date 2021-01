Préstamos comerciales: la clave del éxito

“Despedirme de mi trabajo fue la mejor decisión. Es cierto que sentí una mezcla de miedo e ilusión, pero ese fue el primer paso del éxito que vino después.”



Es posible que alguna vez te hayas sentido así. Si hubieras seguido en ese empleo que solo te aportaba un sueldo a final de mes nunca te hubieras atrevido a emprender tu propio negocio. Has alcanzado el éxito, aunque tienes que reconocer que llevas un tiempo estancado. Los préstamos para negocios pueden ayudarte a volver a la senda del éxito.



¿Cómo te pueden ayudar los préstamos comerciales? Un préstamo comercial te puede ayudar a invertir en las cuatro áreas más importantes para el éxito de cualquier negocio:



Personal. Como es lógico, la ampliación traerá de la mano la contratación de más personal. Al principio puede que sea solo un empleado más, pero si todo va bien puede que necesites más y más trabajadores. Una nueva nómina será un gasto más que afrontar. Será duro hasta que el negocio empiece a dar frutos. Por eso, necesitarás contar con el respaldo económico que un préstamo comercial te puede dar.



Producción. También será necesario ampliar la producción a diferentes niveles. Una inyección económica será clave para poder hacerlo.



Tecnología. Las herramientas tecnológicas son vitales hoy en día para cualquier negocio. Pero acceder a ellas tiene un coste que, en circunstancias normales, no podría asumir tu negocio. Sin embargo, con un préstamo comercial podrás conseguir trabajar con las mejores.



Marca. Crear una imagen de marca no es fácil… ni tampoco barato. Un préstamo comercial puede ser fundamental para conseguirlo. Contarás con los medios económicos que necesitas para invertir no solo en publicidad, sino también en crear una imagen en las redes sociales que te permitirán aumentar el número de clientes.



Préstamos comerciales que conducen al éxito

Carlos tenía una librería que empezó con mucho éxito, pero sus ventas han ido disminuyendo en los últimos meses. El dilema ha sido causado por la apertura de una nueva librería a solo un par de calles de la suya. No solo se han dividido los clientes, sino que la competencia se ha llevado incluso un porcentaje mayor.



Carlos pensó que si quería retornar a la senda del éxito tenía que ofrecer algo más a sus clientes. Se fijó en lo grande que era su local. En un principio consideró que era un handicap. Había tenido que invertir más en la reforma y hacerse con más material. Sin embargo, se dio cuenta de que era toda una oportunidad.



Recordó cuando en uno de sus muchos viajes había entrado en una librería que contaba además con una pequeña cafetería en su interior. A los clientes les encantaba disfrutar de un delicioso café y un cupcake mientras leían su libro favorito. Se dio cuenta que él podría hacer lo mismo.



Atraería nuevos clientes a la librería y obtendría más ingresos. Decidió emprender la aventura.



Solicitó los permisos necesarios y pidió los presupuestos para hacer los cambios para adecuar el local al nuevo negocio.



Se dio cuenta que no podría afrontar por sí solo todos esos gastos. Entonces solicitó un préstamo comercial. Lo utilizaría para hacer la reforma, comprar el material necesario, contratar una persona para que se ocupará de la cafetería y para hacer algo de publicidad.



Ha pasado un año desde que Carlos decidió ampliar su negocio, nunca se ha arrepentido de su decisión. Cada día nuevos clientes entran no solo a comprar libros, sino a tomar café. Algunos no tienen ni siquiera intención de adquirir un solo libro, pero les encanta el ambiente. Está tan encantado que ya está pensando en ampliar la pequeña cafetería para atender a más personas.



¿Has pensado en dar un empujón a tu negocio? ¿Te falta la liquidez necesaria para hacerlo? Un préstamo comercial puede ser la solución que estás buscando. No esperes más, infórmate sobre los distintos tipos, encuentra el que se adecua a tus necesidades y prepárate para ir directo al éxito.