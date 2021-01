Repara tu deuda, líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad, anuncia que hay 4500 personas sin hogar Comunicae

miércoles, 20 de enero de 2021, 09:03 h (CET) Se estima que entre las personas sin hogar que viven en Barcelona hay cerca de 53 nacionalidades El año 2020 no ha sido fácil para nadie, es por ello que más de 4500 personas sin hogar están en las calles de Barcelona según fuentes conocidas. Aunque sea una parte de estas la que vive en la calle, es una cifra alarmante, considerando que es la más alta en los últimos 10 años.

Esta situación se ha agravado por diferentes motivos, entre los que destaca la pérdida repentina de patrimonio tras numerosas deudas, el desempleo masivo, la falta de fluidez económica y el desinterés social. Pero hay mucho más dentro de esta cifra.

¿Por qué tantas personas sin hogar están en las calles de Barcelona?

El nivel de desempleo y la migración ilícita son sólo dos de las tantas causas que inciden en esta situación. Se estima que entre las personas sin hogar que viven en Barcelona hay cerca de 53 nacionalidades.

Estadísticamente, el mayor porcentaje de personas son hombres, entre la mayoría de las causas, se encuentran los vicios, la migración y la pérdida repentina de patrimonio que les sitúa en un sobreendeudamiento total. El abandono también es una de las causas más frecuentes, personas que sufren de estados seniles o problemas crónicos son bastante afectados.

Para algunos activistas, las leyes son un gran problema, la falta de políticas de migración y el desentendimiento de las personas afectadas son cuestiones fundamentales.

¿Qué efectos tiene la permanencia de esta cantidad de personas en las calles?

Ante un estado de alerta, el hecho de que tantas personas sin hogar están en las calles de Barcelona hace que todo se complique. Dentro de esta población puede haber una propagación excesiva del virus, que conlleva a contagios incluso en espacios públicos.

Adicionalmente, aunque se ha luchado para brindar un techo a estas personas, los recursos no dan abasto para una cantidad tan elevada.

Los refugios creados pueden tener capacidad para un máximo de 600 personas o cifras parecidas, con el riesgo de que algunos pueden volver a la calle. Esto no hace sino empeorar la situación, al crear centros de refugio que no pueden captar a todas las personas que lo necesitan.

¿Se están buscando soluciones para esta problemática?

Las personas sin hogar están en las calles de Barcelona por diferentes motivos, por ello, las soluciones dependen de multitud de factores. Muchas veces, una simple ayuda social o un tratamiento médico pueden ser la solución. Pero hay casos donde la ilegalidad de la permanencia en territorio español o las cuentas con la justicia extranjera complican la situación.

Es por ello que muchas fundaciones buscan ayudar a mejorar el estado de salud físico y mental de estas personas, para incentivarlos a recuperar propósitos. Especialmente, en casos donde las personas se mantienen en la calle debido a efectos de la discriminación racial o social.

Adicionalmente, hay una gran cantidad de organizaciones que se enfocan en la lucha por la búsqueda de leyes que apoyen a estas personas.

Para evitar situaciones de bloqueo económico, existen leyes como la Ley de la Segunda Oportunidad que permiten cancelar las deudas si se cumplen con unos requisitos, para poder empezar una nueva vida sin deudas. Este mecanismo propone una prevención

Como soluciones temporales, muchas personas han optado por ofrecer espacios para dormir y alimentarse de forma adecuada. Este hecho ha logrado que muchas personas salgan de la calle al contar con el apoyo adecuado, buscando empleo y reintegrándose en la sociedad.

¿Qué se puede hacer para ayudar a estas personas ante la crisis mundial?

Una de las razones más inaceptables para que se justifique que estas personas sin hogar estén en las calles de Barcelona es el desempleo. La pandemia ha traído consigo despidos masivos que han afectado a muchas personas, dejándolas sin recursos y en situaciones de bloqueo económico. Hay algunas maneras de prestar ayuda sin ponerse en riesgo.

Ayudar a los comedores sociales

Muchos comedores necesitan que algunas personas presten servicio para servir la comida o ayudar a organizar a los comensales. Esta es una actividad que no amerita exponerse demasiado.

Asociarse a una fundación de apoyo

Los sueldos se han reducido y la economía de muchos no se ha solidificado. Muchas fundaciones requieren donativos mínimos, que pueden hacer más fácil la vida de estas personas.

Ofrecer servicios a alguna fundación

Por ejemplo, ayudar a organizar los donativos de ropa o alimentos, incluso, ser portavoz. Donar objetos y material

Las personas sin hogar están en las calles de Barcelona y en muchas ocasiones necesitan ropa, mantas, almohadas, zapatos y parecidos.

Del mismo modo, es importante mantener a la población informada acerca del mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad, que es una medida imprescindible para evitar bloqueos económicos totales, permitiendo cancelar las deudas de aquellas familias que ya no pueden lidiar con las deudas acumuladas. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en la aplicación de esta ley, ya ha logrado cancelar las deudas de miles de personas que no podían hacer frente a ellas.

