La IA como oportunidad para el ecosistema de innovación y emprendimiento de Madrid

La Inteligencia Artificial será el tema principal de la primera de las sesiones temáticas que MIDE organizará a lo largo de este 2021, en su papel como conector y potenciador de sinergias entre todas las entidades pertenecientes al ecosistema de innovación y emprendimiento de Madrid. La primera de las jornadas se celebrará el próximo 26 de enero y contará con ponentes de primer nivel, que compartirán su experiencia y aprendizajes, así como las oportunidades de negocio que plantea el sector de la IA La pandemia ha afectado a muchos aspectos del día a día, pero no ha disminuido el impacto que la IA está teniendo en la vida. De hecho, el Covid no ha hecho más que poner en evidencia el importante papel que esta tecnología juega y jugará en la llamada nueva normalidad. No en vano, según el estudio ‘Artificial Intelligence in Europe’, realizado por Interxion y Digital Realty, 6 de cada 10 empresas europeas están utilizando IA en su negocio o tiene planes de implementarla a corto plazo. Pero ¿cómo impulsarla?

Con el objetivo de responder a esta pregunta, MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) organiza la jornada: ‘La Inteligencia Artificial como oportunidad para el ecosistema de innovación y emprendimiento de Madrid’, que tendrá lugar el próximo 26 de enero, de 10h a 13h, de forma online y con acceso gratuito para los interesados en participar.

Esta sesión, organizada en colaboración con IBM, We The Humans y TheCube, contará con ponentes de primer nivel, entre los que se encuentran: Asunción Gómez Pérez, Vice-Rectora de Investigación, Innovación y Estudios Doctorales en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y responsable del Digital Innovation Hub de IA; Juan Ignacio Rouyet, CEO de We The Humans; María Borbonés, especialista en Inteligencia Artificial en IBM, y Natalia Rodríguez, CEO en Saturno Labs.

Entre los temas a tratar destacará la importancia de la ética en la IA en un momento en el que dotarla de la suficiente transparencia es fundamental para que sea aceptada y aplicada con responsabilidad. También se debatirá sobre la democratización de esta Inteligencia Artificial, es decir, que sea posible que esté al alcance de todos, incluidas las startups y pequeñas empresas.

Tras la mesa de debate, se dará pie a una sesión de trabajo colaborativo entre los asistentes en la que se irán desgranando las principales oportunidades y retos que representa la IA. Estas conclusiones serán recogidas por el equipo de MIDE, que las analizará y elaborará un documento post-evento donde se muestren las exigencias y peticiones de los agentes del ecosistema en cuanto a la Inteligencia Artificial

En su papel como conector y potenciador de sinergias entre todas las entidades pertenecientes al ecosistema de innovación y emprendimiento de Madrid y con el objetivo de unificar esfuerzos para mejorar la posición competitiva global de la Comunidad de Madrid, MIDE hará llegar este documento al sector público para que pueda conocer de primera mano lo que las corporaciones y startups de Madrid opinan sobre el estado de la Inteligencia Artificial en la comunidad y los deberes que todavía están por hacer.

Esta jornada será la primera de una serie de sesiones temáticas en las que MIDE reunirá a especialistas y diferentes actores del ecosistema para discutir algunos de los principales retos y oportunidades que plantea este nuevo año en sectores como Foodtech, Insurtech o eHealth. “Con estas sesiones online buscamos ofrecer un entorno en el que conocer y conectar con otros agentes del ecosistema; un entorno donde discutir los desafíos del sector a la vez que se crean oportunidades”, asegura Álvaro Bernad, CEO de MIDE.

Los interesados en asistir a la sesión ‘La Inteligencia Artificial como oportunidad para el ecosistema de innovación y emprendimiento de Madrid’ pueden inscribirse de forma gratuita en la web de MIDE: https://www.mide.global/IA.php