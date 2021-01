NTT ofrece un sensor de ciberamenazas a los clientes a raíz de los ataques a SolarWinds Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 16:43 h (CET) Una prueba gratuita durante 30 días ya que se están detectando nuevas vulnerabilidades NTT Ltd., empresa de servicios tecnológicos líder en el mundo, ha anunciado que está ofreciendo sus capacidades y experiencia en la detección de forma gratuita a determinados clientes*. Este servicio permite a las empresas y organismos públicos hacer una valoración inicial de su nivel de riesgo y de los medios disponibles para mitigar los recientes ataques relacionados con las vulnerabilidades detectadas en el software de SolarWinds.

En diciembre de 2020, un ataque de cadena de suministro realizado a través del popular software de gestión de redes de la compañía SolarWinds permitió la distribución de programas maliciosos al menos a 18.000 empresas de todo el mundo. Desde entonces, se han identificado otras nuevas amenazas que pueden poner en riesgo las aplicaciones y los datos empresariales. La visión de NTT sobre estos recientes ataques puede consultarse aquí.

En respuesta a estos ataques de cadena de suministro, NTT ofrecerá a las empresas que consideren que pueden estar en riesgo una prueba gratuita de 30 días de su sensor especializado para la detección y notificación de ataques a SolarWinds en los entornos de las plataformas de nube de AWS y de Google.

Esta oferta incluye:

- La implementación de un sensor especializado en los entornos de las plataformas de nube de AWS y de Google para la detección de los Indicadores de Compromiso (IOC) específicos de las vulnerabilidades de SolarWinds.

- Notificación prácticamente en tiempo real al departamento de seguridad del cliente en caso de que se detecte un riesgo de exposición.

- Un informe de incidentes, con recomendaciones útiles, que se entrega automáticamente tras la detección de los IOC relacionados con las vulnerabilidades de SolarWinds.

A continuación, las empresas afectadas pueden recurrir a los servicios de NTT para realizar una revisión más profunda, que incluye análisis, recomendaciones y medidas de mitigación, así como una rápida evaluación de los riesgos. NTT también puede proporcionar servicios gestionados de seguridad de forma continuada, por ejemplo mediante su Centro de Operaciones de Seguridad como Servicio (SOCaaS), además de desarrollar una Estrategia de Garantía de Seguridad de la Cadena de Suministro con el fin de ayudar a los clientes a monitorizar sus activos tecnológicos y reducir el riesgo de futuras amenazas.

Matt Gyde, presidente y director general de la División de Seguridad de NTT Ltd., señala: “Los actores maliciosos han aprovechado la disrupción causada por la crisis de la COVID-19 para lanzar una oleada acelerada de ciberataques en todo el mundo. Los incidentes de SolarWinds han sido orquestados por operadores sofisticados que se aprovechan de la amplia distribución de su popular paquete de software. Por eso, NTT ha empezado a ofrecer proactivamente a los clientes una forma de identificar los posibles riesgos en su infraestructura tecnológica y tomar las medidas necesarias para resolver las vulnerabilidades”.

“En NTT hemos asumido el compromiso continuo de hacer del mundo un lugar mejor mediante el poder de la tecnología. Mientras todos nos adentramos en la nueva normalidad, tenemos la oportunidad de construir un futuro mejor y más conectado. Gracias a la innovación, las posibilidades de usar la tecnología para hacer el bien son ilimitadas”, concluye Gyde.

Para obtener más información sobre esta oferta, visitar la página web aquí.

* Se pueden acoger a esta oferta los clientes actuales y potenciales que cumplan los criterios de NTT.

