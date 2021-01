'En femenino plural', una guía para crear conciencia de grupo entre las mujeres Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 16:19 h (CET) La psicóloga Sara Valens presenta un libro para cambiar aquellos aspectos necesarios, desde una perspectiva femenina, creando una comunidad firme y homogénea entre todas En femenino plural (Editorial Círculo Rojo), de Sara Valens, es un libro valiente como pocos que se atreve a contar, de manera directa, todos los aspectos significativos que hacen falta para que las mujeres obtengan un verdadero cambio a nivel social.

La autora ya había trabajado con víctimas de la violencia contra la infancia y la violencia dentro del hogar, y sintió que esa simiente que le habían dejado tanto su experiencia profesional como personal debía materializarse en algo que pudiese ayudar a las mujeres de todo el mundo: un libro resuelto e sincero cuya lectura no dejará impasible a las lectoras.

Para eso, la escritora realiza un análisis de todo aquello que significa ser mujer para arrojar una claridad cristalina a las lectoras y conseguir en ellas un ejercicio de introspección. Con el objetivo de generar en cada una de ellas una transformación interna, pues para conseguir ganar esta guerra es necesario que primero se realicen cambios a nivel personal.

"El libro habla de la personalidad femenina y de cómo se han ido conformado una serie de fenómenos sociales que consideramos dañinos; la actitud de la mujer actual, la equivocada conciencia de género femenino, la superioridad moral que algunas se otorgan, etc. Es un libro que aspira a cambiar muchas cosas, pero entendiendo que somos las mujeres las que tenemos que cambiar".

Desde el psiquismo femenino, pasando por explicar el contexto social de la mujer hasta la personalidad femenina en donde parece que la competitividad entre unas y otras es el leitmotiv de las relaciones, el libro muestra una realidad concisa que se desliga de cualquier grupo ideológico para presentar un texto iluminador.

Lejos de posicionarse políticamente, Sara Valens realiza un ejercicio profundo sobre el paisaje que rodea a la mujer, así como las trabas que ella misma se sigue poniendo, incluso sin ser consciente. Por eso, leer En femenino plural es salir al claro del bosque para unir fuerzas y conseguir una transformación estable, justa y duradera.

"Considero que en nombre de la igualdad se han forzado las cosas de una forma que no tienen en cuenta las verdaderas necesidades e inquietudes de las mujeres y creo que es fundamental reconocer y tener en cuenta esto, antes de empezar a hablar de igualdad. El mundo académico y profesional, por ejemplo, está organizado de una forma que acomodan muy bien a los hombres, pero no tanto a las mujeres".

Con temas tan interesantes —y necesarios— que abordar como el divorcio, el aborto, el trabajo, la misoginia femenina, la violencia sexual o el empoderamiento, la escritora y psicóloga escribe este libro para mejorar, para detener la mirada en todo aquello que puede pasar desapercibido, pero, sobre todo, para forjar una colectividad de ayuda mutua en el que el papel de todas las mujeres se tenga en cuenta desde un estudio previo de conciencia.

No solo se trata de poner sobre la mesa las cartas de todo aquello se ha hecho mal, sino también de ofrecer soluciones y de abrir una puerta al apoyo y la sororidad.

"En mi libro destacan varias cosas. Primero el tono que utilizo, porque pretendo ser asistencial, es decir, ayudar, y para eso he sido firme y afectuosa al mismo tiempo. En ningún momento utilizo la corrección política ni nada similar para dirigirme a las mujeres. En ese sentido, les digo las cosas que necesitan oír y no tanto las cosas que quieren oír. Eso duele, pero es efectivo porque se hace desde el amor y la comprensión, y eso le llega a la lectora".

En femenino plural nace de la preocupación de la propia autora por la situación actual de la mujer y alumbra con su texto una verdad insondable: la unión hace la fuerza.

Ya a la venta en las librerías online, este libro hará que las lectoras que escuchen todo lo que tiene que decir la escritora y psicóloga Sara Valens sean conscientes de que para lograr una metamorfosis a nivel global, son las mujeres las que primero tienen que lograr ese cambio.

