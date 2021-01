Fisiofocus: el reto de la formación de fisioterapia a distancia Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 16:23 h (CET) Fisiofocus, centro formativo de ámbito internacional especializado en el mundo de la fisioterapia explica cómo ha sido el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías que realizó el pasado 2020 a causa de la pandemia del Coronavirus Apenas unas semanas después del cierre del año 2020, Fisiofocus, empresa líder en el sector académico especializado en el sector de la formación de fisioterapia hace balance de un año que no ha dejado a nadie indiferente. El pasado año supuso un auténtico reto para toda empresa de cualquier sector, llevándola a un proceso de readaptación y asimilación de las nuevas tecnologías, siendo en muchos casos necesario el salto a un entorno 100% online.

El sector de la formación no fue la excepción, y es que el Covid-19 planteó en su momento un nuevo paradigma para todo tipo de centros académicos. A nivel educativo fue un reto sin precedentes, en el que la única vía era adaptar todas las clases presenciales a un entorno totalmente digital. A escuelas, universidades y todo tipo de centros de formación, les tocó dar el salto para mantener los cursos en activo durante el confinamiento. Fue en este momento cuando se generalizó el uso de plataformas de videoconferencia para seguir llevando a cabo las clases, donde además el email se convirtió en un medio indispensable, y las plataformas de gestión académica facilitaban el intercambio de contenidos entre profesorado y alumnado en la red.

Fisiofocus como centro especializado en fisioterapia aplicó este mismo proceso para seguir manteniendo sus cursos. Las restricciones y el confinamiento provocaron en pocas semanas el inicio un proceso de digitalización a fin de garantizar el correcto desarrollo de las clases. Para ello requirió de una remodelación de la plataforma de gestión académica del centro con la que llevar a cabo una organización efectiva con la dirección, coordinadores y profesorado. Este primer paso era importante para mantener la estabilidad dentro del campus, dada la alta actividad de los usuarios. Otro de los objetivos fue intentar mantener la mejor comunicación con el alumnado, proporcionando la coordinación de actividades y la entrega online de proyectos para su posterior evaluación.

Desde el punto de vista de las clases, se realizó una total adaptación con la introducción de un completo equipo de vídeo y sonido profesional que permitiera grabar en 4K, garantizando la máxima fidelidad y detalle la realización de los ejercicios y tratamientos impartidos. De esta forma el alumno contó con una alternativa completamente fidedigna del contenido práctico del curso, sin tener que renunciar a la calidad, que siempre ha caracterizado la formación impartida por el centro.

Tal como explica Carles Merino, CEO de Fisiofocus “la pandemia nos pilló a todos totalmente desprevenidos” y es que la situación no dio mucho margen para una adaptación escalonada. En el caso de la formación fisioterapéutica supuso un esfuerzo extra y es que “además, como es de imaginar, en el mundo de la fisioterapia las clases prácticas son indispensables, ya que se necesita ver en detalle cada ejercicio y cada tratamiento que enseñamos a nuestros alumnos. Por ello fue vital disponer de equipo de un equipo de vídeo que nos permitiera mostrar lo mejor posible lo que queríamos enseñar a nuestros docentes. El objetivo fue siempre ofrecer el contenido con la máxima calidad posible”.

La formación de fisioterapia es un campo ampliamente extendido del que hay un gran volumen de demanda, y por ello la oferta online de este tipo de cursos es cada vez mayor. En este sentido, cabe señalar que cada vez son más los profesionales del sector que deciden continuar su formación terapéutica y se decantan por centros como Fisiofocus, que ofrece un gran abanico de especializaciones y que proporciona a estos los conocimientos y la formación necesaria para poder atender y tratar a sus pacientes con las máximas garantías.

Sobre Fisiofocus

Actualmente Fisiofocus está presente en 3 países, con 20 sedes diferentes, de las cuales 17 se encuentran repartidas por toda España, proporcionando tanto cursos presenciales como cursos online. Todas las clases son impartidas por un equipo de expertos universitarios que ofrecen una formación de calidad, con contenidos completamente actualizados entre los que figuran más de 70 temáticas formativas se encuentran cursos especializados en fisioterapia del aparato locomotor, fisioterapia deportiva, invasiva, pediátrica, uroginecológica, neurológica, geriátrica, además una amplia variedad de ejercicios terapéuticos que proporcionan la formación más completa y actualizada del mercado.

