Las empresas de prevención han asumido grandes sobrecostes por el Covid, afirma Euca Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 16:07 h (CET) La empresa de prevención de riesgos laborales Euca, en su balance de final de año, explica que el reto de gestión del Covid19 ha generado una gran presión sobre las compañías de prevención de riesgos, que han hecho un titánico esfuerzo para mejorar la formación de los trabajadores, especialmente en sectores esenciales, un gasto que no han repercutido a sus clientes 2020 ha sido un año de aprendizaje constante y nuevos retos para toda la sociedad, ante una pandemia que mostró por primera vez las verdaderas consecuencias, tanto positivas como negativas, de un mundo globalizado.

La pandemia se desbocó en España a principios de marzo de 2020, pero las grandes empresas de prevención de riesgos laborales, como Euca, sabedoras de lo que se avecinaba, ya estaban preparando el nuevo catálogo de formaciones que se iban a requerir sin descanso durante los meses siguientes.

¿Cómo se ha gestionado la pandemia desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales?

“No siempre ha sido fácil”, afirma Carlos, fundador y director de Euca. “En los primeros momentos, ni siquiera había una uniformidad de criterios acerca de qué EPIs eran necesarios. Y esto sólo en el sector sanitario”.

Pero no ha sido este sector el único que ha tenido que esforzarse al máximo en la realización de auditorías de riesgos, creación de protocolos y formación de sus empleados para la nueva situación. Todos los sectores esenciales, capitaneados por alimentación, limpieza y transporte, mantuvieron ocupadas a las empresas de prevención en un esfuerzo formativo sin precedentes.

A medida que el confinamiento se iba relajando, otros sectores se han ido uniendo: hostelería, retail, ocio y educación. “Cada uno tiene sus propios protocolos de seguridad y los cursos de PRL para sus empleados son totalmente personalizados según sus necesidades”, explica Carlos.

Esto ha supuesto el desarrollo, en tiempo récord, de nuevos temarios y materiales de formación para un gran número de sectores económicos, una inversión que en la mayor parte de casos no se ha repercutido sobre cliente, “que ya ha sido duramente castigado por las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia”, sino que ha sido asumido por las empresas de prevención.

“En este momento”, afirma Carlos “las empresas de prevención debíamos estar a la altura de lo que se esperaba de nosotros y en Euca hemos hecho un esfuerzo enorme para conseguirlo”.

