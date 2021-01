La Fundación ICO y la UNED celebran un seminario web abierto sobre ‘Economía Circular en las pymes' Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 16:07 h (CET) Este nuevo estándar de producción es una oportunidad para las empresas que, además, deberán dar respuesta a un aumento de exigencias normativas en este ámbito La Fundación ICO y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) celebrarán el 21 de enero un seminario web con el título ‘Economía Circular en las pymes: necesidades, desafíos y oportunidades’, en el que revisarán los resultados del estudio realizado en 2020 ‘La transición a la economía circular: Guía para PYMEs’, con el fin de continuar difundiendo y apoyando el proceso de transición hacia este nuevo estándar de producción y funcionamiento.

Las pymes que antes integren en su negocio un enfoque vinculado a la economía circular se encontrarán en una situación de ventaja comparativa frente aquellas que no lo hagan. La adopción de modelos de negocio en torno a la economía circular se presenta no solo como una oportunidad para las pymes, sino que les facilitará el dar respuesta al progresivo aumento de exigencias normativas y de mercado en este ámbito, fundamentalmente vinculadas al uso más eficiente de recursos, a la mayor vida útil de los productos y a una mejor gestión de los residuos.

El evento se abrirá con la intervención del director de la Fundación ICO, Lucinio Muñoz, y la representante del Departamento de Economía de la UNED, Marta de la Cuesta, que darán la bienvenida a los asistentes y expondrán las conclusiones del estudio. Más tarde, se dará paso a Rubén Carnerero, consultor y fundador de Ik-Ingeniería, y David Allo, responsable de sostenibilidad de Texfor, que hablarán sobre las herramientas facilitadoras de la transición de las pymes a la economía circular. También participarán en el seminario Mercedes Storch, de AXIS Capital Riesgo (ICO), Carlos Seara Diéguez, director de AgroBank (CAIXABANK), Josefa de León, directora de Competitividad Estratégica de Agroamb Prodalt , Iñaki Alonso de sAtt Aquitectura, y Raúl González Miguel, cofundador de Ecodicta.

Para asistir a este interesante webminar es necesario inscribirse antes del día 20 de enero en el siguiente enlace.

El informe y su presentación pública se enmarcan dentro de la estrategia del Grupo ICO para impulsar iniciativas que faciliten a las pymes el acceso a recursos que acompañen su transición hacia la economía circular. En esta línea de actuación, en el año 2019 el ICO impulsó junto con el BEI y otras entidades europeas públicas la Iniciativa Conjunta para la Economía Circular (JICE por sus siglas en inglés). Su objetivo es destinar 10.000 millones de euros en el período 2019- 2023 para apoyar la financiación de proyectos vinculados a la economía circular a través de préstamos, inversiones de capital o garantías.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.