Dream Fontanilles asegura que este 2021 llegará el 'boom' de los turismos camperizados Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 16:15 h (CET) Hoy en día cualquier tipo de vehículo se puede camperizar mediante la instalación de productos y accesorios especializados Cada vez más personas eligen camperizar su vehículo en lugar de comprar una furgoneta ya camperizada de fábrica. El menor coste, el gran abanico de accesorios disponible, y las mayores posibilidades de personalización, se suman a la libertad y practicidad que ya viene de serie con este tipo de vehículos.

Furgoneta camperizada de fábrica vs. vehículo camperizado a medida. Antes que nada, es importante dejar clara la diferencia entre una furgoneta camperizada de fábrica y un vehículo camperizado a medida: la primera se comercializa con todo el equipamiento y accesorios como las camas, el baño y la cocina ya incluidos y homologados, mientras que los vehículos camperizados a medida son cualquier tipo de vehículo que se haya equipado para poder salir de camper.

Hoy en día cualquier tipo de vehículo se puede camperizar mediante la instalación de productos y accesorios especializados. Incluso para turismos hay un gran surtido de equipamiento específico, como camas, muebles o tiendas de techo, y cada vez es más común ver gente ir de camper con sus coches.

Ventajas de los vehículos camperizados a medida. Aunque es cierto que las furgonetas camperizadas de fábrica tienen la ventaja de que no se les tiene que hacer ninguna modificación y están listas para vivir en ellas, su elevado precio no está al alcance de todo el mundo. Mientras que una Volkswagen Grand California de cuatro plazas cuesta más de 82.000 €, se puede camperizar el mismo turismo de uso diario para dos personas y un niño desde 2.500 €.

Además, las camperizaciones a medida ofrecen mayor personalización. Las furgonetas camperizadas de fábrica suelen responder a los estándares de familias de cuatro miembros y no se adaptan a las necesidades de otro tipo de familias o parejas.

También cabe mencionar las ventajas de poder aparcar prácticamente en cualquier lugar, y desmontar los accesorios fácilmente en caso de no necesitarlos. Además, no hay que preocuparse de la altura del vehículo ni de si podrá acceder en determinados lugares.

Accesorios imprescindibles para camperizar un turismo. Para descubri el mundo de los accesorios camper, hablamos con Xavier Serra, gerente de Dream Fontanilles, empresa dedicada a la venta de productos y equipamiento para el sector del camper y offroad. “El equipamiento básico que necesitas para camperizar tu vehículo es el que te permite dormir, comer y almacenar tus pertenencias en el vehículo. Las mejores opciones para ello son las tiendas de techo James Baroud y los módulos camper de Egoé.”

Las tiendas de techo James Baroud se pueden montar en cualquier vehículo con dos barras portaequipajes reforzadas, hecho que las hace ideales para aquellos que no disponen de una furgoneta, pero quieren poder dormir en su coche. Estas tiendas pueden cambiarse de un vehículo a otro fácilmente, sin necesidad de homologación, y suelen ser más espaciosas que las camas de una furgoneta. El tipo de tienda de techo más popular son las de cubierta rígida. Tienen un montaje muy rápido, una gran aerodinámica y resistencia a las adversidades climáticas, y, a diferencia de otro tipo de tiendas, permiten pernoctar sin necesidad de acampar. Las tiendas de techo James Baroud cuentan con diversos modelos y tamaños según las necesidades del cliente.

Por otro lado, los módulos camper de Egoé se pueden instalar en multitud de vehículos sin necesidad de instalación u homologación, ya que son unos muebles muy ligeros que pueden quitarse y ponerse con gran facilidad. Cuentan con una cocina, un fregadero, depósitos de aguas limpias, y espacio de almacenamiento. Sobre su parte superior se pueden instalar un somier y un colchón plegables que permitirán a dos adultos dormir cómodamente dentro del vehículo.

James Baroud y Egoé son las marcas líderes en calidad a nivel mundial y ofrecen accesorios como toldos, aislamientos térmicos, bolsas de almacenamiento o neveras portátiles. “James Baroud y Egoé son la opción perfecta para convertir tu turismo en una mini-camper”, concluye Xavier Serra, que ya hace más de cinco años que está comercializando la mejor selección de productos para camperizar turismos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.