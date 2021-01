5 Sabrosas propuestas de Kaitxo chocolates para este mes de enero Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 14:27 h (CET) Kaitxo chocolate ofrece una selección de cinco deliciosas tabletas de chocolate para comprar este mes de enero Ubicada en Balmaseda, la compañía Kaitxo se destaca por la elaboración de chocolates Bean to bar y cafés de especialidad. El Bean to bar es un modo de elaboración completa desde el haba del cacao hasta la tableta que recupera el auténtico sabor del cacao y está triunfando de manera imparable en España.

Hoy en día comprar Kaitxo es sinónimo de calidad y exquisitez gastronómica. Esta selección de 5 productos Made in Kaitxo que han preparado para este mes de enero hará las delicias de aquellos que más disfrutan con la gastronomía tradicional y auténtica.

Perú 85+2%

Es la tableta con el porcentaje más alto de cacao de Kaitxo, combinado con un 2% de pulpa de cacao liofilizada, que le aporta un sabor afrutado y tropical...una opción saludable para empezar el año de la mejor manera. Una tableta que en principio es una edición limitada, y que gusta mucho y sorprende a quien la prueba.

Chocolate blanco con maíz frito

Es el chocolate perfecto para comer en cualquier momento. La dulzura del chocolate blanco crea un equilibrio perfecto con los maíces fritos salados que además le aportan una textura crujiente.

Chocolate blanco con cítricos y sal

Para crear este chocolate se emplean naranjas y limas de huerto ecológico. Es de ahí de donde procede la firme potencia cítrica que trasmite. Contiene sal negra para conseguir esa sensación agridulce. Un chocolate atrevido y sorprendente, despierta todos los sentidos de la boca; dulce, salado y ácido.

Chocolate Negro con Anís Estrellado y Café

Chocolate aromático en una mezcla perfecta con el café Etíope «Bihotz Maitia» recién tostado al que se le añade la frescura del Anís Estrellado.

Chocolate Dark Milk Earl Grey

Chocolate recién creado, por tiempo limitado. Bean to bar con chocolate de Perú Palo Blanco, en combinación con el Té Earl Grey. El resultado es una fusión perfecta, en la que se realzan las cualidades del chocolate Perú (de toques florales y afrutados) con la intensidad del té Earl Grey (Bergamota).

