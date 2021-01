La plataforma de suscripciones Together Price consigue 300.000€ mediante equity crowdfunding Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 14:27 h (CET) La campaña ha recaudado 300.000€ en menos de una semana. En total han participado más de 1.000 inversores privados, la mayoría de ellos no profesionales. En 2020 Together Price alcanzó la cifra de 1 millón de usuarios en todo el mundo, 300.000 de ellos en España, con un crecimiento de casi el 90% durante el confinamiento Together Price, la plataforma diseñada para gestionar cuentas multiusuario y combatir la ‘fatiga del suscriptor’, ha logrado más de 300.000€ de financiación a través de una campaña de equity crowdfunding en Crowdcube. Más de 1.000 inversores, el 70% de ellos no profesionales, han hecho posible que en las primeras 48 horas, la startup sobrepasara el objetivo fijado de 200.000€.

El miércoles de la semana pasada, Together Price abría la ronda de financiación con acceso restringido a aquellos usuarios previamente registrados. Aun con este límite, solo tardó dos días en completar el 100% del objetivo marcado, 200.000€. Ahora, la campaña se ha abierto al público general de Crowdcube por un plazo de 30 días, durante el cual se podrá seguir invirtiendo en esta startup en la modalidad de capital convertible. Con ella, los inversores reciben un descuento sobre el precio de las participaciones, que se emiten en una fecha posterior.

Together Price destinará los fondos obtenidos al desarrollo de su tecnología, pensada para combatir la llamada ‘fatiga del suscriptor’, como se conoce al efecto que produce en los usuarios el tener que decidir entre las diferentes plataformas de ocio digital.

"Nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de haber recibido ya el apoyo de más de 1.000 inversores. La mayoría de ellos son personas que utilizan a diario Together Price y que quieren ayudarnos a convertirlo en algo increíble", explica Marco Taddei CEO y cofundador de la compañía. "Queríamos involucrar tanto a nuestras redes de inversores como a nuestra creciente base de clientes. Estamos abrumados por todo el apoyo que hemos recibido ya, y que seguimos recibiendo. Superar en 100.000€ nuestro objetivo de financiación en menos de una semana refuerza nuestra convicción de que los usuarios confían en nuestra oferta y en nuestros planes de futuro".

Emprendedores europeos

Together Price es el proyecto emprendedor de tres jóvenes europeos, los hermanos Marco y Sabrina Taddei y Luca Ugolini, que en 2017 decidieron poner en marcha una plataforma para compartir fácilmente suscripciones multiusuario de servicios como Prime Video, Spotify, Disney Plus o Nintendo Switch Online. Desde su nacimiento, la startup ha levantado un total de 2 millones de euros de Business Angels y de fondos de inversión internacionales como Samaipata y LVenture Group, y ha extendido su actividad a cuatro mercados: España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, sumando un total de 1 millón de usuarios.

El éxito de Together Price radica en ser el único servicio pensado para solucionar la 'fatiga del suscriptor', el fenómeno que ocurre cuando los consumidores se ven sobrepasados por la cantidad de plataformas a las que tienen que suscribirse y los cambios que tienen que hacer para tener acceso en todo momento a su contenido favorito de ocio digital. Al centrarse en el proceso de compartir costes de forma legal y sencilla, la empresa ha conseguido, por un lado, dar a los usuarios la facilidad de tener acceso a una oferta más amplia de ocio digital, y por otro, ayudar a los proveedores de contenido a mantener las suscripciones y, en última instancia, evitar el posible descontento de los usuarios.

El modelo de negocio de la compañía se basa principalmente en el cobro de una comisión cada vez que se realiza un pago en la plataforma (B2C). Desde hace ocho meses, además, también se ha sumado la promoción de suscripciones, con lo que obtiene ingresos adicionales a través de generación de leads (B2B). En 2020 Together Price alcanzó la cifra de un millón de suscriptores, 300.000 de ellos en España. Su crecimiento se vio en parte impulsado por el confinamiento y las limitaciones a la movilidad, que supusieron un aumento del 88% en el número total de inscripciones en marzo con respecto al mes anterior.

Invertir con equity crowdfunding

El equity crowdfunding es un tipo de inversión que está experimentando un rápido crecimiento en España. Permite a los particulares comprar participaciones de una empresa con perspectivas de que el valor de dicha empresa aumente, de manera que no solo recuperan su inversión, sino que, además, obtienen beneficios.

En concreto, Crowdcube, la plataforma que ha elegido Together Price para lanzar su campaña, ha financiado 900 operaciones por valor de más de 500 millones de euros y sus inversores han recibido más de 23 millones de euros en retornos. La oficina de Barcelona se encarga de gestionar todas las operaciones internacionales. Entre los proyectos más conocidos en nuestro país destacan Revolut, Monzo, Woom, Wave, Bnext o Muroexe.

