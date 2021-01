Grupo Fersay crece en ventas un 3,6% a pesar de la pandemia Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 14:19 h (CET) Fersay cuenta en la actualidad con 18 tiendas franquiciadas y 46 córners. Con sede central en Madrid, tiene un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a nivel internacional La compañía Fersay ha hecho balance de un año atípico provocado por la pandemia, y valora muy positivamente su crecimiento en ventas del 3,6%, respecto a 2019.

A pesar de haber sido considerados como esenciales en el confinamiento, por la parte de servicio técnico, muchas tiendas y clientes tuvieron que cerrar, por lo que esta subida puede considerarse tremendamente exitosa.

Por centros de trabajo las subidas se han distribuido de la siguiente manera: Madrid +1,5%, Tenerife +4,5% y Alicante +20,3%. En márgenes brutos el crecimiento conjunto se sitúa en el +6,2%.

El consumo medio mensual por cliente, también se ha visto incrementado, siendo esto un dato importante que indica que los clientes están más satisfechos. En la misma medida, se ha visto incrementado el número de clientes que se han acogido a la tarifa plana de portes para poder pedir todos los días, todo lo que necesiten, así como numerosos clientes nuevos a pesar de llevar 41 años en el mercado.

Sin duda, ha sido un tremendo esfuerzo para la plantilla no parar ni un solo día del año, a pesar del miedo y la presión mediática sufrida. La compañía ha demostrado nuevamente su compromiso con sus clientes, no dejando de suministrar estos productos ni un solo día.

2021 se presenta como un buen año para el grupo, que tampoco ha dejado de dar servicio a pesar del gran temporal que ha azotado la Comunidad de Madrid en estos días y tiene previstos nuevos proyectos que impulsen el crecimiento del grupo.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2019.

La compañía cuenta en la actualidad con 18 tiendas franquiciadas y 46 córners. Con sede central en Madrid, tiene un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a nivel internacional.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Otro de los factores que han impulsado el desarrollo de Fersay, ha sido su decisión de llevar a cabo una estrategia de crecimiento basada en el sistema de franquicias, ayudando a muchos emprendedores a convertirse en empresarios, desarrollando la marca por todo el país.

