Trabali, emprendimiento en tiempos de pandemia

martes, 19 de enero de 2021, 13:07 h (CET) Una idea surge desde algo tan sencillo como ver el telediario, una noticia anuncia que: Las empresas estarán expuestas a importantes multas, en caso que no lleven un registro exhaustivo de los horarios de sus trabajadores Ese pequeño extracto de noticia, dispara una serie de posibilidades y escenarios en la mente de los futuros socios, que empiezan a darle vueltas a la idea y deciden comenzar un pequeño proyecto que ayude a resolver ese problema. Luego de una lluvia de ideas deciden usar un modelo de negocio que sea auto sostenible y que no requiera de mucha inversión (spoiler alert: es un punto clave cuando no se cuenta con capital).

Se deciden por desarrollar un Saas (software as a service) y aquí es donde el asunto se pone interesante, uno de los socios es programador y se pone a la tarea de diseñar la herramienta, los otros dos socios se reparten todo lo demás. Una de las mejores cosas del siglo XXI es la cantidad de herramientas gratuitas que existen para emprender, literalmente se pueden emprender proyectos con inversiones bastante modestas (en algunos casos con menos de 100€). Uno de los mantras de Trabali es, si existe una herramienta que les interese y que sea gratis, la prueban. Actualmente usan, desde repositorios para información, herramientas de monitorización de comportamiento de usuarios en la web, herramienta para gestión de proyectos, edición de vídeos, además de las potentes herramientas de google.

Ciertamente el escenario de emprender un proyecto, cuando miles de empresas están pasando momentos de mucha tensión, puede no ser el escenario más ideal. Pero en su caso la pandemia también les trajo cosas positivas, por ejemplo: La adopción del teletrabajo, la virtualización de muchos procesos en las empresas, la migración de las herramientas convencionales a las virtuales. Todos estos cambios calzan con la filosofía y objetivo de Trabali perfectamente.

Hoy en día, la herramienta no solo se limita a controlar y llevar registro de entrada/salida de los empleados, sino que ha evolucionado hasta ser una plataforma que controla vacaciones, anuncios empresariales, documentos y nóminas, horarios y centros de trabajo y genera informes particulares para cada empleado. Todo esto conseguido en menos de un año y con una inversión muy modesta.

Trabali está disponible para pymes y grandes empresas desde finales del verano con una promoción de 30 días gratis, entra aquí para comenzar con el registro.

