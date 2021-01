Leñas El Cardoso emplea a 10 trabajadores de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara

Benjamín Martín y sus hermanos se hicieron cargo del negocio de su padre y desde el año 1993 dirigen esta empresa, Leñas y Transportes El Cardoso S.L. que da trabajo a 10 vecinos de la zona. En estos días en los que es imposible trabajar, la empresa de Benjamín Martín y sus hermanos está empleando medios materiales y humanos para apoyar la labor de limpieza en el municipio de El Cardoso, en sus accesos y en algunas carreteras Benjamín Martín se hizo cargo del negocio de su padre y desde el año 1993 dirige esta empresa, Leñas y Transportes El Cardoso S.L., que se caracteriza por la innovación en el tratamiento de los procesos agroforestales y energías renovables y que da trabajo a 10 vecinos de la zona.

Con la ayuda de ADEL Sierra Norte, la empresa adquirió un camión especial con tracción total para cubrir las necesidades de saca de madera en el monte en condiciones adversas, mejorando las prestaciones del anterior vehículo que realizaba las tareas de extracción y consiguiendo mejores consumos.

Leñas El Cardoso se dedica a la explotación forestal, fundamentalmente entresacas de madera en los montes cercanos. “Nos llevamos la madera, la seleccionamos para distintos usos y, finalmente, la vendemos. Según sea el tipo de madera, la destinamos a pellets, papel, postes o tablas, y luego procedemos a la eliminación de residuos” explica Benjamín.

Radicada en El Cardoso de la Sierra, de donde es natural la familia Martín, en la empresa de Benjamín y sus hermanos trabajan diez personas, todas ellas jóvenes, “el mayor tiene 47 años”. Con la compra del camión y demás equipamiento ha consolidado ocho puestos de trabajo y ha creado otros dos.

El proceso de innovación de la empresa no sólo se ha limitado a la adquisición del camión forestal, con tracción a todas las ruedas. Todos los componentes son específicos, hay que comprar el camión, pero también adaptar la caja, el remolque, el carrozado sobre el que apoya la madera, la grúa y un elemento fundamental, la cabina, que protege a los trabajadores de las inclemencias meteorológicas. “Todo esto eleva el coste. Si no me hubieran concedido la subvención, no habría emprendido este proyecto”, afirma Benjamín. El proyecto ha exigido una inversión total de 212.204 € más IVA, de los cuáles ADEL subvencionó 95.491,80.

Su ámbito de actuación se circunscribe a la Sierra Norte de Guadalajara, de Madrid y ocasionalmente, a comarcas forestales de Segovia. Leñas El Cardoso realiza todo el proceso forestal. “Cortamos, desbrozamos y transportamos. Lo único que no hacemos es el producto final, la tabla o el pellet”, dice el emprendedor.

Benjamín Martín agradece la ayuda del Grupo de Acción Local: “ADEL me ha echado una mano para proseguir con el negocio, mantener los puestos de trabajo y crear dos más, todos en nuestra comarca”.

Ayuda a la comarca en las nevadas

Pero también Leñas El Cardoso muestra su lado solidario, en cuanto la situación lo requiere. Cada vez que nieva, Benjamín presta la ayuda de su personal y maquinaria para echar una mano en la limpieza de las calles de El Cardoso al Ayuntamiento, e incluso de accesos y carreteras si es necesario, como está haciendo en estos días para paliar los efectos de Filomena.