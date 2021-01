La ola Nude Project arrasa el mercado de ropa online Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 09:07 h (CET) Alex Benlloch y Bruno Casanovas, dos jóvenes de 20 años, lideran la marca de ropa de moda en las redes sociales. Bajo el eslogan "by artists, for artists", su proyecto aspira a convertirse en un movimiento revolucionario entre los jóvenes. De momento, ya dan motivos para tomarles en serio: Nude Project es el e-commerce de streetwear con mayor crecimiento en España y su propósito para 2021es facturar 2 millones de euros en ventas Dicen que toda crisis ofrece una oportunidad a quién sepa aprovecharla. Quizás, para aliviar su conciencia y resarcirse de todo el mal que ha generado, la pandemia del coronavirus premió la originalidad y la constancia de dos jóvenes soñadores: Alex Benlloch y Bruno Casanovas. Mientras el mundo y su tradicional negocio bajaban la persiana, estos dos universitarios revolucionaban el comercio por internet, multiplicando sus ventas y seguidores “casi” al mismo ritmo que el virus se propagaba por las ciudades. En su primer año de vida, Nude Project suma más de 100.000 seguidores en Instagram y factura 600.000 euros a final del curso ¿Cómo han conseguido que sus prendas generen el efecto del papel higiénico en las nuevas generaciones?

Como en toda unión, una de las claves del éxito es la compatibilidad entre sus creadores. Bruno de Bali (Indonesia), Alex de Burgos, más al norte, el primero inspira con su pasión por el arte y la moda, el segundo es todo cabeza y talento para los negocios. Con 20 años, son socios, compañeros de piso y sobre todo amigos.

Las ventajas del modelo e-commerce son fáciles de advertir: el consumidor se siente libre, sin colas ni horarios de apertura y cierre, la tienda está abierta a su disposición las 24 horas del día. Si a eso le sumas un público joven, competente con las nuevas tecnologías, la fórmula es infalible. “Hicimos dos sorteos por Instagram y conseguimos llegar a más de medio millón de la población española de entre 18 y 25 años”, desvela Alex Benlloch.

Pero su mayor preocupación es el diseño de su ropa y la creación de contenido artístico en las redes sociales. La cultura del Hip-Hop, el arte y adrenalina son sus principales activos. “No queremos ser solo una marca textil, queremos crear un movimiento con el que los jóvenes puedan identificarse”, afirma el cofundador.

Su modelo de negocio dinamita todas las convenciones empresariales. No existen los horarios fijos ni las limitaciones en su calendario. Aunque ubican su sede en Barcelona, nunca se sabe dónde puedes encontrarlos… Madrid, Córdoba o Portugal son destinos que visitan con frecuencia para conocer al personal de sus fábricas o compartir experiencias con otros emprendedores de éxito. “La clave está en rodearte de gente interesante, te hacen mejor y te ayudan a reconocer tus debilidades”, asegura Bruno Casanovas.

Un proyecto al desnudo como reza su nombre. Trasparente y fiel con sus seguidores. Cómo ocurrió con su primer lanzamiento, su plataforma está agotada hasta nuevo restock, pero pronto saldrán a luz sus nuevas creaciones https://nude-project.com/. Para este 2021, sus líderes prevén una facturación de 2 millones de euros, pero ambos confiesan que preferirían “sumar 2 millones de personas al movimiento Nude Project”.

