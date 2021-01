La visión juega un papel importante en el equilibrio de las personas, en la orientación y el movimiento. El sistema vestibular se une al sistema visual para coordinar el equilibrio. Sentirse con falta de equilibrio (aturdido o mareado) son sensaciones que se deben a muchos factores En muchas ocasiones los problemas a la hora de mantener el equilibrio se deben al sistema vestibular que se encuentra en el oído. Sin embargo, los problemas de equilibrio, mareos e inestabilidad no son problemas únicamente propios del sistema vestibular, sino también de la visión. Si una persona inclina la cabeza hacia un lado, la visión ayuda a compensar esa inclinación para mantener la escena más estable. Si la visión no compensara esa inclinación sería muy complicado mantener el equilibrio y no percibir síntomas de mareo o desequilibrio.

La visión ayuda a conocer el entorno y a conocer la verticalidad del mismo para mantener el equilibrio, pero a éste se une el sistema vestibular (el que se encarga de la orientación de la cabeza) y el propioceptivo, es decir, la capacidad de reconocer cuál es la ubicación de las distintas partes del cuerpo en el espacio. Según Mejor Visión, un Centro Integral de Desarrollo, Estimulación Sensorial y Motriz y Psicología Infantojuvenil, aunque no hay ningún estudio que demuestre con exactitud la cantidad de personas que sufren mareos o inestabilidad, ya que todo el mundo ha presenciado este síntoma alguna vez en su vida.

Sin embargo, el mismo Centro afirma que el 30% de la población mayor de 65 años ha experimentado en algún momento estos síntomas de pérdida de equilibrio, inestabilidad, caídas, manchas negras, vahídos, sensación de giro y confusión. Para mantener el equilibrio también tiene un gran papel la visión periférica. Por lo tanto, para corregir los problemas de equilibrio es esencial corregir antes los problemas que causan esta afección, como puede ser el empeoramiento del sistema visual.

Mejor Visión tiene una solución muy sencilla para corregir este problema causado por la falta de visión periférica y es la Fototerapia Syntonic. Mediante esta terapia visual se pueden tratar de forma cómoda y mediante dispositivos de gran eficacia los problemas del campo visual mejorando el movimiento ocular, el enfoque y la binocularidad (el uso de ambos ojos al mismo tiempo). Este tratamiento es apto para todo tipo de personas que sufren este problema que entorpece su vida diaria.

Los niños que sufren este problema, por ejemplo, notarán además problemas en el aprendizaje y los estudios. Sin embargo, este problema no es solamente propio de niños, sino que los adultos también pueden sufrirla a la hora de realizar otras actividades como practicar deportes, conducir coches o motos, concentrarse, atender, trabajar en el ordenador, etc.