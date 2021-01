"Montar un PC desde cero es la mejor forma de tener el ordenador perfecto" según Redkom Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 08:07 h (CET) Aunque parezca que está en desuso, cada vez es más habitual el uso de ordenadores para jugar a videojuegos o para desempeñar distintos trabajos. En muchas ocasiones ha surgido la duda de si es mejor construir un ordenador desde cero o comprar uno ya hecho con las características necesarias Hace unos años construir un ordenador desde cero para obtener exactamente el dispositivo adecuado, con las funcionalidades exactas que se buscan, era lo más común. No obstante, esta tendencia ha ido disminuyendo debido a los nuevos dispositivos que aparecieron, más ligeros y portables, all-in-ones como las iMac y smartphones. No obstante, Redkom, una empresa compuesta por un gran equipo multidisciplinar de profesionales del sector informático afirma que tanto comprar un PC montado como comprarlo por piezas son buenas opciones según la funcionalidad que se le dará al ordenador.

Actualmente un 75,3% de los hogares españoles (con al menos un miembro en un rango de edad de 16 a 74 años) dispone de un ordenador, según los datos de un estudio de Statista que comprende el período de febrero a mayo del 2020. El 40% de los hogares que disponen de un ordenador disponen de uno de sobremesa, mientras el resto dispone de un dispositivo portátil. Generalmente el ordenador se utiliza para distintas actividades sencillas (navegar, leer el correo electrónico, etc.).

Ordenador por piezas

Sin embargo, hay otra parte de la población que requiere de un ordenador para funcionalidades más complejas como jugar a videojuegos o editar fotos y vídeos. Para estas actividades que requieren obtener muy buenos gráficos, con mucha rapidez y altas cantidades de memoria que puedan gestionar, se necesita un buen ordenador. En muchas ocasiones se opta por ensamblar un ordenador, seleccionado las piezas que cumplen unas características específicas, y que no se encuentran unidas en unos modelos ya fabricados en serie.

Cuando se opta por este tipo de ordenadores hay que tener en cuenta algunas cosas antes de tomar esta decisión. A la hora de montar un PC se tiene la oportunidad de contar con un presupuesto más económico al elegir los componentes de forma individual (algunos componentes cuestan más dinero y otros son más económicos). Esta decisión se tomará según la importancia de cada pieza. Otra ventaja (o desventaja para muchos) es que hay que montar el ordenador desde cero, lo cual, para muchas personas es algo divertido (y no tanto para otras), depende de los conocimientos que tengas, quizá sea recomendable solicitar esta tarea al informático de confianza. Redkom Computers puede darte esa solución.

Sin embargo, aunque el ordenador por piezas parezca la mejor opción, comprar un ordenador ya montado no es una mala idea tampoco. En muchas ocasiones, a la hora de montar un ordenador desde cero, puede ocurrir que las piezas no sean compatibles entre ellas. Además, si se renuncia al ordenador comprado, generalmente también se renuncia al diseño, algo único en los ordenadores ya fabricados.

