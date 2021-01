Nace Clasesde.golf, la plataforma especializada para encontrar al mejor profesor de golf Comunicae

martes, 19 de enero de 2021, 08:11 h (CET) Para los jugadores de golf, les permite encontrar al profesor que más se ajuste a las necesidades específicas de su juego. Para los profesores de golf, es una gran plataforma con la que aumentar su visibilidad y así incrementar las posibilidades de ser contratados Nace Clases de Golf, la primera plataforma web especializada en España para que los jugadores puedan encontrar al profesor de clases de golf que mejor se adapte a sus necesidades de juego en cada momento, haciendo hincapié en la búsqueda por cercanía o localización.

La herramienta de búsqueda de www.clasesde.golf está basada en un algoritmo con filtros especiales y búsquedas por localización, que permite que los jugadores puedan encontrar al profesor ideal para su juego filtrando por aspectos tan diversos como la titulación y las especialidades del profesor, el tipo de clases que imparte (virtuales o presenciales) o la tecnología empleada en las clases, entre muchos otros aspectos.

“Con la llegada de www.clasesde.golf, los jugadores tendrán finalmente la posibilidad de obtener toda la información necesaria, de forma clara, detallada y concisa sobre los profesores de golf, ayudándoles así a tomar una decisión razonada sobre con quién mejorar su juego”, explica Jesús Martín, fundador de la plataforma.

Desde el punto de vista de los profesores, Clasesde.golf es una plataforma para aumentar su visibilidad y poder ser encontrado por los futuros alumnos que busquen mejorar su juego a través de clases online o presenciales.

“Para los profesores de golf se abre una gran oportunidad para aumentar su visibilidad y conseguir nuevos clientes. Hasta ahora, las recomendaciones de antiguos alumnos era de las pocas herramientas para conseguirlos”, mantiene Jesús Martín.

En España ejercen como profesores de golf cerca de 840 profesionales, de los cuales el 79,1% se dedica exclusivamente a la enseñanza de dicho deporte, según el último informe sobre academias de golf elaborado por la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGA); así como existen 270.000 jugadores amateurs que buscan aprender y disfrutar de este deporte.

Como dijo el gran golfista americano Arnold Palmer, "el golf es infinitamente complicado". "Con Clasesde.golf, haremos que encontrar al profesor de golf ideal no lo sea tanto".

Acerca de Clases de Golf – www.clasesde.golf

Clasesde.golf es la primera página especializada en España para que los jugadores de golf puedan encontrar al profesor que mejor se adapte a sus necesidades de juego en cada momento, mientras que ayuda a los profesores de golf a aumentar su visibilidad, incrementando así sus ingresos.

Clasesde.golf nació de la idea de un jugador de golf amateur que, después de compartir muchas impresiones con su profesor, se dio cuenta de que ni los jugadores ni los profesores de golf tenían una plataforma común donde reunir toda la información necesaria para poder establecer una valiosa relación futura."El golf no es sencillo, pero elegir al profesor ideal a partir de este momento, sí lo será" explica Jesús Martín, fundador de la plataforma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.