Abre en Santander el Skate Park Cubierto más grande de España

En septiembre se abrió en Santander el centro cubierto de skate más grande de toda España. Así nació Life Skate Farm, un espacio donde se combinan práctica profesional, pasión por el skate, el mejor material y una escuela para formar a principiantes y avanzados. El parque tiene 2.100 metros cuadrados, haciéndolo el skatepark cubierto más grande del estado. El centro está en una nave que ha sido totalmente acondicionada para hacer de las delicias de skaters de todo tipo, principiantes y avanzados. Así, se combinan tres disciplinas diferentes: Street Area, Mini Bowl y Mini Ramp. Los directores del centro dieron con la nave industrial perfecta: un diáfano inmueble con un suelo de cemento pulido, que es sin duda la mejor superficie para practicar skate.

El proyecto de skate park es muy ambicioso y el resultado final es algo que en principio se escapaba del presupuesto, pero el entusiasmo del equipo ha logrado que se hagan ciertos ajustes para que el sueño se pueda llegar a cumplir.

El skate park está en la calle César Llamazares, cerca del Corte Inglés, y su objetivo es ser la cuna de los mejores nuevos skaters de Cantabria y que desarrollen su habilidad hasta llegar a un alto nivel. Un objetivo secundario, pero también muy importante, es llegar a ser la sede del Campeonato de España. De momento, es una sede de entrenamientos de la selección española, pero el presidente de la Federación Española de Patinaje está aún por decidir si el centro es apto para ser la sede del campeonato estatal. Los fundadores César y Carlos no tienen ningúna duda de que lo será, porque el skate park ha sido diseñado en las líneas establecidas por los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Si los pormenores de la pandemia de COVID-19 lo permiten, los representantes de la selección española de skate se entrenarán en Life Skate Farm antes de competir en Tokio.

Una característica única de este centro es la escuela de skate que tiene consigo. "La idea es formar a niños de entre 6 a 12 años y transmitirles nuestra pasión por el skate mientras que también entrenamos a gente más mayor para que pueda ganar en competiciones de alto rendimiento", comenta Carlos.

Y otra cosa con mucho atractivo visual del centro es la tienda de material duro de skate que hay en la entrada del centro. Consta con un gran inventario de las marcas de skate más puras. Pero lo que el cliente no ve a simple vista es la tienda online que tiene Life Skate Farm donde vende todo su material a skaters de toda España y Portugal. Esta tienda online también ayuda a que la gente de Cantabria vaya al centro a probar el material y así descubre el centro.

Las medidas del COVID-19 están limitando mucho el crecimiento del centro porque hay que tener un control de la gente que accede a él y hay que repartir a los usuarios en grupos. El objetivo es llegar a los 500 socios cuando se vuelva a la normalidad.

Cantabria es un lugar muy potente para la práctica de skate, probablemente relacionado con la popularidad del surf en esta región. De hecho el equipo de Life Skate Farm cuenta con gente que está relacionada con empresas de Surf como Latas Surf House.

