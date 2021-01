SotySolar ofrece recomendaciones energéticas ante la ola de frío y alternativas renovables Comunicae

lunes, 18 de enero de 2021, 15:15 h (CET) Al incremento en el gasto energético de los hogares con el teletrabajo, se suma el temporal de frío y nieve provocado por la borrasca Filomena y que está afectando a la mayor parte del país. A este incremento, casi obligatorio, del consumo se le suma la subida en la factura de la luz, convirtiéndose en una de las tarifas más altas de Europa durante varios días Tras el paso de Filomena por España, la demanda eléctrica creció exponencialmente en nuestro país. Con temperaturas de hasta menos 10 grados bajo cero en buena parte del país registradas el pasado martes, favoreció la subida de la demanda eléctrica de manera generalizada llegando a aumentar el pasado lunes hasta un 37,8% si se compara con el anterior. Para preparase ante tal situación de frío, los órganos de Gobierno recomendaban, entre otras cuestiones, mantener los sistemas de calefacción encendidos, evitando en la medida de lo posible apagarlos durante la noche con el fin de conseguir que la vivienda se mantenga a buena temperatura y evitando así posibles incidencias al encenderla al día siguiente. Todo ello ha supuesto un mayor gasto eléctrico, haciendo más difícil todavía la temida cuesta de enero.

“Este año 2021 y Filomena han traído consigo un aumento considerable en el precio de la luz, consiguiendo en el mercado mayorista un disparo del precio a niveles inéditos en nuestro país. Esta situación probablemente haga que muchos ciudadanos se planteen la instalación de paneles fotovoltaicos, apostando por energías renovables. Y es que no podemos olvidar que esta situación, insólita en la mayoría del país, ha tenido como origen fundamental el cambio climático, algo que, si no ponemos remedio, comenzará a ser la tónica general en los próximos años”, apunta Edgar Imaz, cofundador de SotySolar.

Por ello, desde SotySolar, compañía especializada en energía procedente del sol y en autoconsumo eléctrico, propone 4 recomendaciones para conseguir ahorrar en la factura eléctrica:

- Mantener la vivienda a temperatura adecuada y estable. Es importante mantener la vivienda a buena temperatura. Para ello, es importante tener regulado el termostato a unos 21 grados de temperatura, y ponerlo durante la noche en régimen reducido o de mantenimiento.

- También se aconseja mantener las persianas bajadas mientras se tengan temperaturas bajo cero, además de revisar el aislamiento adecuado de puertas y ventanas, evitando que el calor se vaya.

- Es aconsejable ventilar las estancias durante las horas centrales del día, coincidiendo con aquellos momentos en los que las temperaturas suelen ser más altas. De igual manera, conviene abrir durante breves periodos de tiempo, para evitar que entre mucho frío en la vivienda.

- Tratar de optar por energías más baratas en la medida de lo posible como pueden ser chimeneas, estufas de gas natural o de butano.

Consejos para mantener en perfecto estado los paneles solares durante las bajas temperaturas

De igual manera, desde SotySolar dan varias recomendaciones para conseguir mantener en perfecto estado los paneles solares durante las bajas temperaturas: “El frío no es problema para los paneles solares, incluso les viene bien. Se recomienda evitar, en la medida de los posible, que queden tapados. Ante una nevada hay que despejar la nieve de forma delicada como lo haríamos con nuestro coche, y nunca con una pala o similar que pueda arañarlos”, comenta Lucía Arribas Davila, jefa de operaciones de SotySolar. En cuanto a la producción de los paneles solares en las zonas afectadas por el temporal, es cierto que dejaron de producir energía si estaban tapados durante la nevada. Sin embargo, al despejarlos y en los días siguientes, los paneles volvieron a producir a pesar de las bajas temperaturas, lo que indica que aún en época de temporal, los paneles siguen funcionando correctamente.

