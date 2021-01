La colaboración ciudadana minimiza el impacto de Filomena en Cogolludo Comunicae

lunes, 18 de enero de 2021, 10:40 h (CET) El lunes se despejaron los accesos a villa serrana, y desde entonces el Ayuntamiento, con la inestimable colaboración de voluntarios y de la puesta a disposición de material por parte de empresas locales, ha trabajado en la limpieza de nieve y hielo en las calles del municipio, al tiempo que se fueron despejando paulatinamente durante la semana los accesos a las pedanías Como toda Guadalajara, la villa serrana de Cogolludo se ha visto fuertemente afectada por el temporal Filomena, con un volumen de precipitaciones que ha alcanzado los 40 centímetros de nieve en polvo de media en el municipio.

El Ayuntamiento de Cogolludo, con medios propios, y con la inestimable ayuda de voluntarios, ha retirado ya la nieve y el hielo en gran parte de las calles de la villa, “en el que creo que ha sido un magnífico ejemplo de colaboración ciudadana con el propio Ayuntamiento en el fin común de minimizar el impacto del temporal”, señala Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.

Asimismo, las empresas locales han puesto a disposición de la población y del propio Ayuntamiento numerosos medios materiales. En la lucha contra la nevada, y posterior helada, se ha empleado excavadoras mixtas, minis excavadoras, rotativas, tractores con pala, camiones o autovolquetes. Además, se han esparcido más de 6.000 kilos de fundentes (sal y urea), tanto en las calles de Cogolludo como en las de sus pedanías: Aleas, Beleña de Sorbe, Torrebeleña y Veguillas.

El operativo, coordinado desde el Ayuntamiento, comenzó a trabajar el mismo sábado, el segundo día de temporal. La Brigada de Obras empezó a despejar las calles principales, y a proteger los accesos a los puntos clave de la localidad, como centro médico, colegio, Ayuntamiento o Plaza Mayor, tratando de impedir que la nieve cuajara en sus accesos.

La dimensión que acabó teniendo la nevada ha supuesto un volumen de trabajo tal, que llegó a ser imposible atender a todas las peticiones de vecinos que no podían salir de sus casas, especialmente con sus vehículos.

De nuevo la colaboración ciudadana ha resultado decisiva para abrir sendas en la nieve y habilitar así una movilidad mínima para algunos vecinos. También ha sido determinante su contribución para retirar las paredes de nieve que dejaban las máquinas cuando abrían paso por las calles.

La morfología de las calles de los núcleos urbanos y la enorme cantidad de nieve acumulada obligaron a diseñar un operativo de trabajo que ha pasado por la evacuación de los grandes montones de nieve mediante autovolquetes y camiones.

Así, el lunes, a última hora de la mañana, ya era posible el acceso por carretera Aleas, Beleña de Sorbe y también el acceso a Veguillas. El martes se aseguró la transitabilidad por Cogolludo, el miércoles se recuperó el acceso a Torrebeleña, y ayer jueves, el casco urbano de Cogolludo quedaba despejado de nieve y hielo a efectos prácticos. En paralelo, el Ayuntamiento ayudaba a despejar algunas calles de las pedanías.

Como fruto de la inspección del CRA La Encina de Cogolludo, previa a la vuelta al colegio después de Navidad, programada finalmente por la Junta para el pasado miércoles, se detectaron problemas en una claraboya, afectada por el peso de la nieve. Por este motivo, las clases de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria se suspendieron de forma presencial, para desarrollarse de forma telemática, los días miércoles, jueves y viernes. Los técnicos del Ayuntamiento ya han reparado la incidencia, de manera que las clases vuelven a ser presenciales ya este lunes, mientras que la Junta de Comunidades va a proceder en sólo unos días a la completa sustitución de la claraboya.

Pero también la nieve tiene su cara amable. Los abuelos han podido por fin mostrar cómo eran las nevadas de entonces a sus nietos. La gran cantidad de nieve caída ha permitido a los niños disfrutar de ella con sus juegos, bien convirtiéndola en muñecos de nieve, bien organizando guerrillas de bolas, o con deslizamientos en trineo por las cuestas del pueblo. Y los cercanos pantanos, especialmente los de Alcorlo, Pálmaces y El Atance recibirán con sed el agua del deshielo.

El alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas, pide disculpas a aquellos vecinos que se hayan sentido desatendidos ante la magnitud de la nevada. “El Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en sus manos con los medios disponibles, que no han sido pocos, pero la magnitud del temporal ha hecho que no hayamos llegado todo lo rápido que nos hubiera gustado a despejar todos los núcleos urbanos”, termina Fraguas.

Por último, el regidor agradece el esfuerzo que han hecho Junta de Comunidades y Diputación Provincial por hacer transitables las carreteras que dependen de cada institución en el menor tiempo posible, dadas las circunstancias, y también al servicio de recogida de basura de Diputación, que se reanudó ya el miércoles, 13 de enero, y que hoy, viernes, día 15 de enero, se ha desarrollado con total normalidad.

