Caos total con la vuelta a las aulas y el cambio de calendario escolar 20/21 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de enero de 2021, 10:43 h (CET) El sindicato FSIE Madrid rechaza públicamente el cambio de calendario escolar en la Comunidad de Madrid a causa del temporal Filomena La Comunidad de Madrid anunciaba hoy su plan de vuelta al colegio para la Comunidad de Madrid tras el temporal Filomena y las medidas no han dejado indiferente al sector educativo.

La decisión obedece a una amplia petición de distintos Ayuntamientos que, tras la importante nevada, entienden que todavía no se dan las condiciones de movilidad recomendadas. De esta manera, la vuelta a las aulas prevista inicialmente para el lunes 18 de enero tendrá lugar el miércoles 20 de enero.

Si bien parece sensato que la vuelta a las aulas de manera presencial se lleve a cabo el próximo miércoles, no parece justo que esto provoque una extensión del calendario escolar. Y es que el comunicado oficial dice concretamente que, para reforzar la presencialidad, se ampliará el calendario escolar en tres días lectivos para las etapas de Infantil, Primaria y Especial. Una decisión que al sindicato FSIE Madrid le parece tremendamente injusta, ya que los docentes han trabajado de forma ininterrumpida desde el lunes 11, ya sea de manera presencial u online. Este colectivo ha demostrado su flexibilidad y eficacia en todo momento, colaborando incluso en tareas que no eran de su competencia como en la retirada de nieve que facilitase el acceso a los colegios.

La organización FSIE Madrid ha sido muy crítica con la decisión tomada por la Comunidad de Madrid, y espera que pueda revisarse con el objetivo de asegurar los derechos de los trabajadores del sector educativo.

Se puede encontrar más información en la web https://www.fsiemadrid.es/

