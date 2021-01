La pandemia favorece el crecimiento de Bitcoin con nuevos inversores, según los expertos de Libertex

Eduardo Strecht Ricou, analista senior de Libertex, explica las claves de la tendencia alcista de la criptomoneda, entre las que se encuentra la intensificación del uso de la tecnología y la incertidumbre económica derivada de la COVID-19 El Bitcoin continúa su tendencia alcista debido, fundamentalmente, a la visión de traders e inversores, pero también a unas tasas de interés cerca de cero, la incertidumbre económica y social debido a la pandemia del COVID-19, la intensificación del uso de tecnologías y medios de pagos alternativos y la llegada de nuevos tipos de inversores a los mercados.

Según Eduardo Strecht Ricou, analista senior de Libertex, es posible que se produzca una corrección: "Es obvio que sí, las criptomonedas ya lo vivieron en 2018-19 y también en marzo de 2020, por eso siempre hay que advertir de que debes prestar atención a tu percepción del riesgo; también puedes invertir y operar en ambas direcciones, baja y alza, pero reduciendo el riesgo de la posición en los instrumentos muy volátiles".

Las razones del triunfo de Bitcoin

Blockchain es más que un libro de datos mundial que contiene todos los registros fiables. Las transacciones son validadas antes de que se agregue un nuevo bloque a la cadena y es tan seguro que hasta se ha acuñado el término de 'protocolo de confianza'. Nadie lo reglamenta o lo controla, es expansible, solo basta validar los datos y registros que están protegidos por criptografía adelantada y no permite que los datos de origen sean eliminados o modificados.

Bitcoin es finito, al contrario que las monedas tradicionales, gestionadas por un banco central y que pertenecen a un estado o varios estados. Bitcoin no es de nadie, por lo tanto, está fuera de agendas políticas y económicas y no se pueden emitir más de los que hay hoy en día. Según Strecht Ricou: "Este elemento es muy importante ya que Bitcoin no aporta rendimiento como un activo tradicional, al igual que el oro. Bitcoin sirve de protección frente a movimientos de inflación muy bruscos, permite a inversores y traders diversificar sus medios de pago, reduciendo el riesgo de exposición a una determinada moneda convencional como el dólar".

Otro elemento clave de Bitcoin es el mining. El miner de cripto requiere máquinas y ordenadores con mucha capacidad y de elevado precio. En consecuencia, el coste energético para mantener los equipos operativos todo el tiempo para obtener tokens es muy elevado.

Según el analista de Libertex: "Está claro que los avances tecnológicos y las nuevas soluciones tenderán a reducir el coste de adquisición en el futuro, pero, además del precio, el recorte en la emisión de bitcoins conocido como halving, realizado en 2020, impactó mucho en el mining al recortarse a la mitad la recompensa por cada bloque extraído y la rentabilidad para mantener los equipos se vio afectada debido a la caída en los ingresos de los miners. Las condiciones económicas y sociales que vivimos hoy en día en el planeta son un atractivo más que razonable para una gran demanda de bitcoins".

Bitcoin no es una moneda tradicional; no genera rendimiento, protege de la inflación, es descentralizada y sirve de protección al igual que el oro. Permite diversificar el patrimonio.

La pandemia del COVID-19 conlleva una recesión económica muy fuerte, sin que se vea su final en ninguna parte del mundo. Los confinamientos y las restricciones de movilidad están provocando la masiva utilización de las tecnologías, bien sea para reunión laborales o familiares y la compra de bienes y servicios por internet. Para Strecht Ricou: "Nuevos tipos de inversores llegaron a los mercados en masa en 2020; al quedarnos en casa, todos tuvimos más tiempo para dedicarnos a otras tareas en el hogar, incluidas las inversiones en los mercados".

¿Cómo aprovechar el gran momento de Bitcoin?

Según el analista de Libertex: "Es muy importante que armes bien tu estrategia, debes escuchar, analizar y leer sobre el tema. Quien logro comprar Bitcoin en el primer semestre de 2020 tiene hoy una ganancia espectacular. Por eso, presta mucha atención a las correcciones, pues mucha gente tiene precios de compra muy bajos y ante una corrección fuerte se generará una tormenta de cortoplacismo en Bitcoin. Es justamente esa tormenta la que reinaba en el mundo de las criptomonedas desde principios de 2018 hasta finales de la primavera de 2019. Los que salieron perdiendo fueron los inversores que estaban acostumbrados a comprar indiscriminadamente, en cualquier lugar y en cualquier momento. Se requiere más atención, tiempo, habilidades profesionales y estrategias con una ventaja clara".

Libertex ofrece, para apoyar a los inversores, análisis semanales y tutoriales acerca de instrumentos financieros, herramientas de análisis de gráficos e Índices Cripto para invertir en Bitcoin y otras criptomonedas.