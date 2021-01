Students Global Relocation: alojamiento y servicios para el estudiante completamente on-line Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 17:05 h (CET) La empresa ha lanzado el rebranding de su marca y trabaja en una digitalización completa para ofrecer alojamiento y servicios individualizados a estudiantes de cualquier parte del mundo. La gestión on-line de programas de movilidad en el extranjero será posible gracias a la digitalización de la reserva de alojamiento y otros servicios para el estudiante. Permite disfrutar de una experiencia completa sin necesidad de tener contacto físico con ningún empleado A partir de este 2021, los estudiantes que decidan gestionar su estancia en el extranjero a través de SGR podrán hacerlo en la web www.studentsglobalrelocation.com de forma completamente on-line gracias a la apuesta de la empresa por los servicios de SGR Management y a su completa digitalización.

SGR Management incluye servicios para prestar soporte tanto a estudiantes como a propietarios de alojamiento, facilitando así el proceso para ambos y ofreciendo su experiencia en el sector como gestor de activo inmobiliario. Los estudiantes pueden realizar la búsqueda y reserva de su alojamiento de forma on-line y desde cualquier parte del mundo gracias a las visitas virtuales que ofrece la empresa, así como también el check-in y el check-out a través de la aplicación móvil. Además, SGR les ofrece otra serie de servicios individualizados como la recogida en aeropuerto, servicios de expatriación (gestión de VISA, TIE, NIE, etc.), o la compra de tickets para distintos eventos culturales y de ocio durante su estancia.

Por su parte, los propietarios cuentan con una serie de servicios para la gestión del activo inmobiliario entre los que se encuentran el trámite digital de check-in y check-out, documentación y cobros y pagos, así como la gestión de incidencias y mantenimiento; hasta una gestión integral del activo asegurando el cobro de la renta durante toda la duración del alquiler.

Students Global Relocation nació en 2013 y en apenas dos años aumentó su crecimiento en un 45% hasta llegar a conseguir un crecimiento del 69% en el año 2018, y su primera ronda semilla de inversión en el año 2019, con una inversión de 200.000 euros, permitiendo así su crecimiento en equipo técnico y en recursos.

Más de 7 años de experiencia en el sector han permitido a la empresa identificar las necesidades del mercado en cada momento, y evolucionar a lo largo del tiempo hasta llegar a prestar un servicio completo de soporte y ayuda al estudiante, que le permite vivir la mejor experiencia en el extranjero.

Debido a la crisis sanitaria que atraviesa el planeta, la movilidad de estudiantes internacionales se vio afectada por una caída del 70% en el primer semestre del curso 2020-2021, aunque se espera una recuperación del 25% para el comienzo de este año 2021. Según los datos de la empresa, las universidades estadounidenses son las que más programas de movilidad han cancelado, mientras que dentro del marco europeo los programas Erasmus siguen activos.

Sin embargo, las universidades ya cuentan con el doble de solicitudes respecto al año 2019 para realizar programas de movilidad en otoño de 2021, lo que demuestra que todos aquellos estudiantes que no pudieron desplazarse en 2020, siguen intentándolo y esperan poder hacerlo en el presente año, momento para el que la aplicación de SGR estará preparada para gestionar todos los intercambios, asegurando las medidas de seguridad necesarias y dotando a la propia empresa de una mayor eficiencia para centrar sus esfuerzos en la gestión de un volumen superior de alojamientos que le permitan seguir creciendo.

Vídeo de lanzamiento de la nueva marca en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=Kb4-VyDdkTI&t=9s

Para más información:

Candela Ferrer – Responsable de prensa

c.ferrer@studentsglobalrelocation.com

Teléfono: +34 910 243 495

